全家「霜淇淋」夏至快閃優惠！只有1天 不限口味1支32元
明（21）日是24節氣中的「夏至」，是一年中晝最長、夜最短的一天，也宣告夏季正式來臨！最近天氣這麼熱，全家便利商店特別推出夏至「消暑99」一日限定快閃優惠，全家會員明天使用APP隨買跨店取，就可享有Let's Café指定商品、私品茶最低5.4折優惠，換算下來經典美式一杯只要27元，霜淇淋32支只要999元，大約每支32元，下殺6.4折。萊爾富則是祭出小美冰品系列第2件5折優惠、哈根達斯指定款冰品7.7折。
全家夏至優惠活動包含Let's Café大杯經典美式65杯、大杯經典拿鐵55杯、大杯特濃美式55杯、大杯特濃拿鐵48杯組合，全部特價1699元；私品茶55元品項32杯特價999元、霜淇淋口味不限32支也是999元，最低可享有5.4折優惠，消費者只需於全家APP隨買跨店取購買，即可至全台店鋪取貨，也可轉贈分享給親友，每位會員每商品限購1組，兌換期限可至明年年底(112/12/25)。
7-11 OPEN POINT APP行動隨，今（20）日也推出「7大指定CITY咖啡飲品」優惠，大杯美式咖啡買8送3、濃萃拿鐵買8送3、冰黑糖珍珠燕麥奶買8送3、精品美式買8送3、完熟蘋果氣泡咖啡買2送1、完熟蘋果咖啡買2送1及一顆檸檬青茶買2送1，限同品項、同規格及同價位，冰熱可互換，兌換期限延長到9月30日。