台大正妹表特板爆紅！超專業身分曝 PTT暈慘：根本仙女
對於許多外國朋友來說，中文絕對是最難的語言，光是聲調和語氣等等，就難倒一票外國人。近日，一名致力於中文教學的YouTuber正妹，就吸引到網友的目光，PO到PTT表特板後，立刻掀起大家爭相朝聖，「會讀書會打球，根本天上下凡的仙女」。
網路論壇PTT表特板，20日有網友分享「『正妹』教外國人中文」並小小介紹了一下，「台大中文畢業，現在在YouTube做華語教學，前陣子看了一些他的影片，覺得講話蠻有條理的。」可以看到這位正妹五官清新亮眼，笑起來甜美動人，IG生活照純樸又自然，和現今大多數的網美風格截然不同。
原來是擁有台大高學歷的正妹YouTuber「Grace Guo」，影片內容以教學中文華語為主，不僅英文流利，聲音又好聽，教學步調輕鬆愉快，頻道創立不到3年就累積大量的外國粉絲。
值得一提的是，Grace在今年2月達到10萬訂閱時，就特別發文感謝當初帶她做YT的貴人阿滴，「真的要好好謝謝帶我入門的師父阿滴，我真的很幸運當初在迷茫的時候遇到你，記得那時候你鼓勵我努力做到10支，我那時想說做兩支我就快掛了我要怎麼做到10支。沒想到做著做著竟然要做到100支了！」
PTT的網友紛紛大讚「會讀書會打球，根本天上下凡的仙女」、「男友也是同校帥哥學霸，天生一對」、「聲音好聽，人也有氣質」、「有點像企鵝妹」、「中文畢業，英文也嚇嚇叫，太厲害了」、「這個條件真的猛，比一堆塑膠人好太多」、「厲害的人做厲害的頻道。這個頻道面向是全球。廣告收入比台灣廣且高。台灣的點擊收入比歐美低」、「現在學中文來得及嗎」、「清新、少濾鏡、有特色、學歷、才華當然推爆～」（編輯：詹鎰睿）