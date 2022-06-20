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台大正妹表特板爆紅！超專業身分曝　PTT暈慘：根本仙女

▲PTT表特板出現一位清新正妹，竟然是台大中文系畢業的YouTuber Grace Guo。（圖／Grace Guo IG）
▲PTT表特板出現一位清新正妹，竟然是台大中文系畢業的YouTuber Grace Guo。（圖／Grace Guo IG）

編輯中心/綜合報導

2022-06-20 17:00:052022-06-20 17:55:52

對於許多外國朋友來說，中文絕對是最難的語言，光是聲調和語氣等等，就難倒一票外國人。近日，一名致力於中文教學的YouTuber正妹，就吸引到網友的目光，PO到PTT表特板後，立刻掀起大家爭相朝聖，「會讀書會打球，根本天上下凡的仙女」。

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網路論壇PTT表特板，20日有網友分享「『正妹』教外國人中文」並小小介紹了一下，「台大中文畢業，現在在YouTube做華語教學，前陣子看了一些他的影片，覺得講話蠻有條理的。」可以看到這位正妹五官清新亮眼，笑起來甜美動人，IG生活照純樸又自然，和現今大多數的網美風格截然不同。

原來是擁有台大高學歷的正妹YouTuber「Grace Guo」，影片內容以教學中文華語為主，不僅英文流利，聲音又好聽，教學步調輕鬆愉快，頻道創立不到3年就累積大量的外國粉絲。

▲YouTube正妹Grace Guo。（圖／Grace Guo　IG）
▲Grace Guo致力於中文華語教學，短短2年多就累積大量的國外粉絲（圖／Grace Guo IG）
值得一提的是，Grace在今年2月達到10萬訂閱時，就特別發文感謝當初帶她做YT的貴人阿滴，「真的要好好謝謝帶我入門的師父阿滴，我真的很幸運當初在迷茫的時候遇到你，記得那時候你鼓勵我努力做到10支，我那時想說做兩支我就快掛了我要怎麼做到10支。沒想到做著做著竟然要做到100支了！」

PTT的網友紛紛大讚「會讀書會打球，根本天上下凡的仙女」、「男友也是同校帥哥學霸，天生一對」、「聲音好聽，人也有氣質」、「有點像企鵝妹」、「中文畢業，英文也嚇嚇叫，太厲害了」、「這個條件真的猛，比一堆塑膠人好太多」、「厲害的人做厲害的頻道。這個頻道面向是全球。廣告收入比台灣廣且高。台灣的點擊收入比歐美低」、「現在學中文來得及嗎」、「清新、少濾鏡、有特色、學歷、才華當然推爆～」（編輯：詹鎰睿）


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