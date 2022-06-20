爭取新北市長連任還有變數？侯友宜：未來的事誰也不知道
新北市長侯友宜今（20）日下午前往台北市政府，針對2025年世壯運與市長柯文哲等人進行會談。而侯友宜在致詞時透露「今年是自己任期最後一年」，不過若侯友宜繼續爭取連任，則還有四年任期，此時稱「任期最後一年」也引起討論。會後面對媒體追問，侯友宜也並未正面回應，僅表示「未來事情沒有一個人可以去想，我們好好做事、把握現在最重要。」
侯友宜在活動致詞時表示，雖然今年是柯市長任期最後一年，也是他任期的最後一年，但仍舊要把2025年的世壯運給辦好。侯友宜強調，希望過程中能夠進度順利，更重要要用熱情、友善、好客態度來面對這次全世界從各國前來的好朋友。
由於侯友宜一直是國民黨新北市長選戰的首要人選，「現任者連任」也是再基本不過的選舉方針，不過針對「任期最後一年」的說法，侯友宜在會後接受媒體訪問時也被追問，是否代表不爭取連任？對此侯也未正面回應，表示現在是什麼角色、工作把它做好，至於後續什麼樣的時間點，只要把握當下、努力做事、好好做事就好。
「未來事情沒有一個人可以去想，我們好好做事、把握現在最重要。」侯友宜說，距離選舉還有五個多月，今年還有很多工作沒做完，「好好把事情做好，講那麼多都沒用，好好做、把握當下，好好做事最重要。」