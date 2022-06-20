中市「屯區捷運」完成可行性研究 今日提送交通部審查
台中市政府已完成串連綠線、藍線與機場捷運(橘線)的「屯區捷運」可行性研究報告書，今(20)日提送中央審查。交通局長葉昭甫表示，屯區捷運計畫包括「屯區捷運環狀線」及「捷運藍線延伸太平」二段，交通局將配合中央審查程序，積極爭取計畫儘早核定，規劃完善的捷運路網，提供台中太平、大里地區往來市區便利、快捷的公共運輸服務。
交通局表示，因應太平、大里及霧峰等地區近年人口、交通快速成長，並考量鐵路及台74線東側缺乏與捷運路網連結，因此積極推動屯區捷運，以完善捷運路網並帶動沿線發展。市府已於去年10月辦理2場可行性研究地方說明會，聽取民眾意見，納入規劃參考，並經市府捷運建設推動工作小組於今年5月25日審核同意，以及獲得台中市議會支持，於今日提送交通部審查。
交通局指出，屯區捷運計畫總經費共計897.29億元，其中「屯區捷運環狀線」北端銜接綠延G1站，沿祥順路往南行經太平區中山路、立仁路後，經德芳南路至文心南路與建國南路口，與捷運大慶站、台鐵大慶站轉乘，路線全長約16.14公里，設置16座高架車站；「捷運藍線延伸太平」自東平路向西延伸經太平路及振興路，至進德路銜接捷運藍線B20站，串接台中火車站，路線全長約4.66公里，設置4座地下車站。
葉局長表示，台中致力發展捷運路網作為大眾運輸系統骨幹，「台中地區大眾捷運系統整體路網評估計畫」已於去年4月15日由交通部同意備查，台中捷運綠線已於去年通車，捷運藍線綜合規劃、捷運綠線延伸線與機場捷運(橘線)可行性研究也於中央審查中。加上此次送審的屯區捷運計畫，未來台中捷運會像台北的捷運路網，一步一步完善軌道交通網絡，打造「捷運台中、富強城市」，並營造優質、舒適、便捷且永續的交通環境。