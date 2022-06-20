名家論壇》單厚之／無縫換軌　林智堅真是好棋？

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聽到民進黨這番話，最高興的應該是新北市長侯友宜。萬一侯友宜今年連任之後也想選總統，民進黨今天的說詞也完全可以套用在侯友宜身上，侯友宜的滿意度遠比林智堅更高，只要把林智堅的7年半改成5年就行了。
2019年韓國瑜屁股沒坐熱就想選總統，和林智堅的今天的狀況當然有所不同。但兩人為了個人的政治前途，背棄與選民的承諾，本質上並無二致。若真要細究，若當選總統可能是對選民承諾的「升級」，有更大的權力照顧原本的選民；但轉換縣市，才是徹底拋棄自己的選民，拋棄自己的群眾基礎。
政治人物轉換跑道本是民主政治的常態，政治人物的成長不是一蹴可及，必須要靠不同位置的歷練，才能有更大服務人民的能力。所以里長選議員、議員選立委、立委選市長、市長選總統，本是天經地義。像8年前柯文哲那樣政治素人橫空出世，或是羅智強、張亞中要選直轄市長這樣的「越級打怪」，其實反而並不健康。
但民進黨一向有重視任期承諾的傳統，早年還有「任期二分之一條款」，公職人員在現職上沒有做滿1/2任期，不得提名參選他類公職。這個條款雖然已經廢除多年，但民進黨還是相對在乎外界觀感，所以罵起韓國瑜也格外理直氣壯，而這一屆包括基隆林右昌、新竹林智堅、屏東潘孟安都將任滿，民進黨也沒有在他們任期過半時讓任何一個人入閣，而是要他們「做好做滿」，直到此時為林智堅開了特例。
回顧台灣地方自治史，擔任過兩個不同縣市民選首長的，僅有吳敦義（南投縣、高雄市）、蘇貞昌（屏東縣、台北縣）、李進勇（基隆市、雲林縣）、朱立倫（桃園縣、新北市）等4人，前3人兩個縣市間都相隔多年，朱立倫則是先轉任行政院副院長，之後才參選新北市長。像林智堅這樣「無縫」換軌，直接從一個縣市長換到另一個縣市的，絕無僅有。
雖然林智堅做了7年半、只差半年就任滿，但無縫換軌的背棄感，遠比所有其他的情況都更嚴重。新竹市民立刻少了一個「好市長」半年的服務，而林智堅將來即便當選桃園市長，新竹市民也得不到半點好處。或許也是基於此，林智堅才堅持要推自己的副手沈慧虹參選新竹市長，至少可以假裝自己沒有遺棄市民。
對新竹市民而言，林智堅毫無疑問是把自己的利益、民進黨的利益，放在市民的利益之上；民進黨也把政黨的利益、桃園市民的利益，放在新竹市民的利益之上。
這樣的相對剝奪感、被遺棄的情緒，勢必會讓沈慧虹處於非常艱困的處境。而桃園市民也難免會問，林智堅跟民進黨今天可以背棄新竹市民，將來會不會再次背棄桃園。
背棄就是背棄，沒有人多人少之分、沒有任期長短之分，雖然今天質疑林智堅的聲音看似不太大，但未來必然會如影隨形，成為選戰的重大包袱。民進黨今天信誓旦旦林智堅跟韓國瑜有「天壤之別」，相信以林智堅的條件、民進黨的選舉能力，必能克服民眾的不信任感，贏得最後的勝利。但當年的韓國瑜，又何嘗不是同樣的自信滿滿、一相廂情願呢？
●作者：單厚之／資深媒體人
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