坂口健太郎大哭特哭！小松菜奈「同原因」喊話好幸福

日本電影《餘命10年》改編已故作家小坂流加親身經歷撰寫的同名小說，由知名導演藤井道人執導，小松菜奈、坂口健太郎擔綱主演。對於已經觀賞過的觀眾，導演與兩位主角也向大家喊話，導演表示：「電影裡面包含著許多茉莉的心情與心願，希望大家也能觀賞那一部分。」坂口健太郎看完作品後感動落淚，他說：「我覺得這是一部觀賞完後，每一個畫面或是登場角色的表情都會在腦中持續閃爍的作品，希望已經觀賞過一次的觀眾能夠再看一次，並向更多的人傳達這部作品的美好。」小松菜奈則談到：「這是一部令我感到非常驕傲的電影。如果能夠被觀眾永久愛戴，就是我們最幸福的事了。」
藤井道人導演透露最初對小松菜奈與坂口健太郎的印象，「小松菜奈與坂口健太郎這個組合，我單純地作為一個觀眾想要看看他們共演。小松小姐是一位不用靠言語，光是站著就能傳達悲傷與喜悅等情感的演員，之前一直希望總有一天能和她合作。坂口先生的臉是我的菜，他柔和的表情和我想描寫的作品風格非常相襯，有在大都會漂泊的獨身青年那種柔弱感，卻又讓人感受到一種虛幻感。」
《餘命10年》劇情描述20歲的茉莉（小松菜奈 飾）罹患不治之症，被宣告餘命僅剩10年，卻在此時，她與和人（坂口健太郎 飾）在同學會再次相遇。至今過著不同人生的兩個人，因為這場相遇急速拉近距離。當回憶增加的同時，剩下的時間也逐漸減少。電影已在台上映。