熱帶果蔬風華永續傳承！鳳山熱帶園藝試驗分所成果發表

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鳳山熱帶園藝試驗分所分所長李文立表示，此次所展出的是，該分所近年育成的高品質蔬果品種，包括纖維細緻，果肉率高，以及清爽甜美的芒果台農3號-金愛E，以及結果整齊，味道宜人，儲運性佳，大小適中，適合小家庭選購的木瓜台農11號-小寶。
李文立說，該分所為因應近年氣候變化，病害侵擾加劇的生產環境下，也選拔出耐萎凋病之苦瓜新品系鳳試-2405、耐黑腐病甘藍新品系鳳試-450、耐黑腐病芥藍新品系鳳試-522，以及因應氣候暖化能在南台灣夏季炎熱氣候下生產的耐熱花椰菜、芥藍與青蔥等品種，以減少農民在變動環境下的生產損失。
李文立指出，該分所為了促進國民健康，減少化學藥劑使用，也開發創新的技術，利用LED燈照技術防治最令人頭痛的荔枝細蛾，有效降低化學農藥的使用量，大幅提升荔枝的良質果比率及產量，創造荔枝以慣行農法栽培，但農藥零檢出的里程碑。
另外，在智慧棗園病蟲防治與品質監控系統方面，更透過影像辨識病蟲害技術，發展出雷射自動除蟲的技術，而非破壞性即時蓮霧果實品質監測技術運用人眼不可見的高光譜，篩檢及確保果實品質，成功融合新科技與農業生產，讓生產者穩定產量及維護蔬果品質，消費者安心選購優質農產。