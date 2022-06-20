COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

熱帶果蔬風華永續傳承！鳳山熱帶園藝試驗分所成果發表

▲行政院農業委員會農業試驗所鳳山熱帶園藝試驗分所舉辦熱帶果蔬成果發表會。(圖／記者黃守作攝，2022.06.20)
▲行政院農業委員會農業試驗所鳳山熱帶園藝試驗分所舉辦熱帶果蔬成果發表會。(圖／記者黃守作攝，2022.06.20)

記者黃守作／高雄報導

2022-06-20 20:00:00

行政院農業委員會農業試驗所鳳山熱帶園藝試驗分所於今(20)日上午，在鳳山熱帶園藝試驗分所，舉辦熱帶果蔬風華永續傳承發表會，以展現鳳山熱帶園藝試驗分所近年來在熱帶水果、蔬菜育種及安全生產及應用加值等技術開發之多樣成果。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲行政院農業委員會農業試驗所鳳山熱帶園藝試驗分所舉辦熱帶果蔬成果發表會，由農業試驗所所長林學詩(左)與鳳山熱帶園藝試驗分所分所長李文立(右)共同主持。(圖／記者黃守作攝，2022.06.20)
▲行政院農業委員會農業試驗所鳳山熱帶園藝試驗分所舉辦熱帶果蔬成果發表會，由農業試驗所所長林學詩(左)與鳳山熱帶園藝試驗分所分所長李文立(右)共同主持。(圖／記者黃守作攝，2022.06.20)
農業試驗所鳳山熱帶園藝試驗分所熱帶果蔬風華永續傳承記者會，是由農業試驗所所長林學詩與鳳山熱帶園藝試驗分所分所長李文立共同主持。

▲行政院農業委員會農業試驗所鳳山熱帶園藝試驗分所分所長李文立發表熱帶果蔬成果。(圖／記者黃守作攝，2022.06.20)
▲行政院農業委員會農業試驗所鳳山熱帶園藝試驗分所分所長李文立發表熱帶果蔬成果。(圖／記者黃守作攝，2022.06.20)
鳳山熱帶園藝試驗分所分所長李文立表示，此次所展出的是，該分所近年育成的高品質蔬果品種，包括纖維細緻，果肉率高，以及清爽甜美的芒果台農3號-金愛E，以及結果整齊，味道宜人，儲運性佳，大小適中，適合小家庭選購的木瓜台農11號-小寶。

李文立說，該分所為因應近年氣候變化，病害侵擾加劇的生產環境下，也選拔出耐萎凋病之苦瓜新品系鳳試-2405、耐黑腐病甘藍新品系鳳試-450、耐黑腐病芥藍新品系鳳試-522，以及因應氣候暖化能在南台灣夏季炎熱氣候下生產的耐熱花椰菜、芥藍與青蔥等品種，以減少農民在變動環境下的生產損失。

李文立指出，該分所為了促進國民健康，減少化學藥劑使用，也開發創新的技術，利用LED燈照技術防治最令人頭痛的荔枝細蛾，有效降低化學農藥的使用量，大幅提升荔枝的良質果比率及產量，創造荔枝以慣行農法栽培，但農藥零檢出的里程碑。

另外，在智慧棗園病蟲防治與品質監控系統方面，更透過影像辨識病蟲害技術，發展出雷射自動除蟲的技術，而非破壞性即時蓮霧果實品質監測技術運用人眼不可見的高光譜，篩檢及確保果實品質，成功融合新科技與農業生產，讓生產者穩定產量及維護蔬果品質，消費者安心選購優質農產。

降低溫室氣體排放！中鋼獲1.4萬噸溫室氣體抵換減量額度

中鋼召開111年股東常會！通過配發紅利每股現金3.1元

台灣綠色金融標竿風場！中能離岸風電計畫專案融資獲獎

通過配發4元現金股利！中鋼碳素化學公司111年股東常會

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
距離年底九合一大選還有一段時間，您比較看好桃園市哪一位參選人？

距離年底九合一大選還有一段時間，您比較看好桃園市哪一位參選人？

繼續作答
即時
推薦閱讀