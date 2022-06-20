高雄+5259　陳其邁：未來要積極面對BA.4、BA.5

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▲依據各縣市七日移動平均圖，目前高雄盛行率為13.26%疫情比較緩解。（圖／高市府提供）

高市衛生局簡任技正潘炤穎分析今天疫情表示，高雄快篩陽達94.7%，PCR篩陽占5.3%，顯示高達95%都經由快篩途徑判陽。在年齡歲層分布上，其中50歲到64歲約占確診數的2成，65歲以上及0到4歲都屬於易感族群，其中0到4歲尚無疫苗可打，這兩個年齡波段盛行率相對偏高。





▲高雄市醫療防疫能量統計（圖／高市府提供）