COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

高雄+5259　陳其邁：未來要積極面對BA.4、BA.5

▲高雄今天新增5259例，盛行率接近13.26%，市長陳其邁表示，這是假日效應，明天應該會高一點，不過整體疫情比較緩解。（圖／高市府提供）
▲高雄今天新增5259例，盛行率接近13.26%，市長陳其邁表示，這是假日效應，明天應該會高一點，不過整體疫情比較緩解。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2022-06-20 17:54:56

高雄今（20）日新增5259例確診，市長陳其邁表示，這是假日效應，明天應該會高一點，不過整體疫情比較緩解。但接下來要積極面對新變異的BA.4、BA.5病毒入侵。至於，有孕婦投訴產後染疫遭院方要求轉診，還坐在急診空等，陳其邁認為，依正常程序，孕婦應該留在原醫院診治。若有轉診需求，應聯繫好，讓孕婦坐在急診不恰當。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲依據各縣市七日移動平均圖，目前高雄盛行率為13.26%疫情比較緩解。（圖／高市府提供）
▲依據各縣市七日移動平均圖，目前高雄盛行率為13.26%疫情比較緩解。（圖／高市府提供）
陳其邁表示，各縣市7日平均移動線圖來看，趨勢明顯往下走，目前高雄盛行率13.26%。陳其邁指出，BA.4、BA.5也在邊境攔截到，並在40幾個國家造成新一波感染，要在邊境嚴陣以待。

高市衛生局簡任技正潘炤穎分析今天疫情表示，高雄快篩陽達94.7%，PCR篩陽占5.3%，顯示高達95%都經由快篩途徑判陽。在年齡歲層分布上，其中50歲到64歲約占確診數的2成，65歲以上及0到4歲都屬於易感族群，其中0到4歲尚無疫苗可打，這兩個年齡波段盛行率相對偏高。

▲高雄市醫療防疫能量統計（圖／高市府提供）
▲高雄市醫療防疫能量統計（圖／高市府提供）
衛生局長黃志中表示，空床數維持在51.7％，醫療防疫量能充足。

教育局表示，暫停實體課程期間防疫不該鬆懈，國高中第三劑疫苗幾乎都已施打，國小學童第二劑莫德納今日起也將開始排程。

▲高市新冠肺炎專診。（圖／高市府提供）
▲高市新冠肺炎專診。（圖／高市府提供）
陳其邁也表示，市府與其層80家基層診所合作，民眾可就近預約施打疫苗，65歲以上長輩接種，一樣有500元到700元不等的獎勵。縣區民可持小黃卡向當地衛生所預約施打。

另外，有孕婦在網路上投訴表示，剖腹生產前快篩陰性，生產隔天產生不適症況，再度快篩卻呈陽性，卻被醫生要求轉診至大醫院，但轉診過程疑似有瑕疵，導致孕婦轉診出現空窗期。陳其邁認為，依正常程序，孕婦應該留在原醫院診治。若有轉診需求，應聯繫好，讓孕婦坐在急診不恰當，會調查釐清，日後讓流程更順暢，患者受到更好的照顧。

衛生局調查後發現，醫院和醫院之間的聯繫不是那麼順暢，導致孕婦在急診空等，對此衛生局將會進行行政調查，依據《傳染病防治法》第12條規定，任何機構、團體、個人不得對傳染病疑似患者有不平等對待，若發現有類似狀況，會依法重罰，衛生局也會針對該事件釐清責任。

至於，富樂快篩試劑日前遭踢爆瑕疵爭議，高市府宣布全面回收並更換他牌快篩試劑，但有學生家長反映，學校17日發放富樂快篩試劑給學生，卻要學生或家長自己去換。謝文斌也強調，通通可交回學校，由學校統一回收更換，衛生局強調，30日前都能回收。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

造訪哈瑪星「神秘場域」　史哲：先保密文博會再說

3線1星督察巧遇車禍肇事逃逸　一查肇事者竟是通緝犯

網友PO文「高雄警察缺業績」　警方公布畫面力挺自家員警

百貨推電話輕鬆購　全館取貨免下車　一通電話安心自取

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
準歌后廝殺激烈，你挺誰是最後贏家？

準歌后廝殺激烈，你挺誰是最後贏家？

繼續作答
即時
推薦閱讀