半夜睡到手麻 兩招避免腕隧道症候群作祟

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陳俊龍指出， 腕隧道症候群好發族群在家庭主婦或是勞工，會建議做復健治療，放鬆或是按摩或伸展運動來緩解，有時候會請病患戴副木來固定減少手腕的使用。或是建議使用增生療法來治療腕隧道症候群，增生療法的運用會使用低濃度的葡萄醣注射在腕隧道解剖學比較狹窄的地方，或是注射在旋前肌的肌肉接面來減輕神經在這兩個點的壓迫，大部分病患都可以改善7-8成這樣的症狀。
腕隧道症候群很多人是因為過度使用造成，像現在使用3C產品的話，有時候拿手機可能一拿就40-50分鐘時間，就會發生腕隧道症候群發生。建議可以做一些伸展的動作，首先，大家可以把手伸直，手腕打直，手腕跟手肘打直手心朝上，朝上後慢慢的向下彎曲，變成類似一個撐地的動作，將另外一隻手放在彎曲手的手指地方，給他一點輕微伸展的壓力，感覺到整個前臂跟上臂都是伸直而且被伸展的狀態，簡單的動作就可以減輕腕隧道神經被壓迫的壓力。
另外一個可以來按摩的方式，就是可以把一隻手放在疼痛手的手肘內側地方，可以摸到一個凸出來的骨頭，沿著骨頭旁邊周邊可以按壓到一些比較局部的肌肉肌腱的痛點，局部輕輕的按壓按摩大概5-10秒後可以放鬆，再重複剛剛第一次所教的一個伸展動作，可以讓神經比較放鬆。