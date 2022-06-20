為疫情帶來溫暖 「曾宇謙與朋友們音樂會」即日起售票

今年適逢舒伯特（ F. Schubert, 1797-1828 ）誕辰 225 週年，奇美博物館特別邀請第 15 屆「柴可夫斯基國際小提琴大賽」首獎得主曾宇謙，演繹巴赫、莫札特、舒伯特的經典曲目，觀眾除了可以欣賞他的精湛琴藝，也能從樂曲感受音樂風格演變與溫暖愉悅的氛圍，音樂會 7/23 登場，即日起售票。

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本場音樂會名為「曾宇謙與朋友們－從巴赫到舒伯特的樂思之旅」，曾宇謙邀請他的音樂家好友合作演出，包含活躍於國際舞台的指揮暨鋼琴家廖國敏、國立台灣交響樂團中提琴首席蕭惠珠、美國印第安納波利斯交響樂團大提琴助理首席柯容軒及法國廣播愛樂管弦樂團低音提琴副首席張瑋祐， 5 人將展現絕佳的合奏默契，並搭配史特拉底瓦里、馬吉尼等三把名琴，與民眾分享巴赫、莫札特與舒伯特的作品。由國立台南藝術大學音樂系教授謝斐紋擔任導聆，讓民眾輕鬆進入古典樂世界。

▲「曾宇謙與朋友們－從巴赫到舒伯特的樂思之旅」將於7月23日登場（圖／奇美博物館提供）

音樂會上半場首先由曾宇謙獨奏，帶來巴赫經典的「 E 大調第三號無伴奏小提琴組曲」，這組巴洛克小提琴音樂大作，充分展現曾宇謙的技巧與詮釋風格，明朗輕快的風格為音樂會的序幕增添愉悅感。接著曾宇謙將與廖國敏合作演出「莫札特： A 大調第二十二號小提琴奏鳴曲」，又稱為「帕拉坦奏鳴曲」，此次演出作品的第一樂章「曼海姆」音樂風格，與第二樂章「宮廷風」的 6 段變奏，更增添了樂曲的特殊性。

下半場的鋼琴五重奏為舒伯特的知名樂曲「 A 大調鋼琴五重奏」的第四樂章「鱒魚」，採用鋼琴、小提琴、中提琴、大提琴與低音提琴共同演出，為室內樂開啟新篇章。對於此次的選曲安排，曾宇謙表示，由於疫情低迷，因此上半場選擇了溫暖、愉悅的兩首作品，藉此撫慰人心；下半場則是以大家耳熟能詳的名曲為主，希望帶給大家更多共鳴。」