明「夏至」全台好熱！高溫上看35度 午後北台灣防大雷雨
明（21）日就是24節氣的「夏至」，太陽在這一天直射北回歸線，角度最高、北半球的白晝也會最長，也代表夏天真的要來了！中央氣象局預報中心資深預報員徐仲毅表示，今日比較明顯高溫都落在花東地區，台東太麻裡最高溫達到攝氏37.5度，台北市社子也有攝氏36.6度。未來一週受到太平洋高壓的影響，全台各地天氣晴朗炎熱，普遍高溫來到攝氏33到35度，氣象局也持續發布高溫資訊，明（21）日台北市、雲林縣、台東縣，以及台南市、高雄市近山區或河谷、花蓮縱谷為橙色燈號，有連續出現攝氏36度以上高溫機率，新北市及屏東進山區或河谷為黃色燈號，提醒民眾要注意防曬並多補充水分以免中暑。
徐仲毅指出，梅雨鋒面已經漸漸離開，明後兩天因為受到西南風的影響，山區、大台北地區和東北部地區仍需要注意午後雷陣雨。而從週四到下週一（6/23~6/27）高壓增強，台灣附近轉為偏東南風的環境，各地大多為晴到多雲，午後西半部地區、近山區平地以及各山區降雨機率也會增加。請要去山區或近山區的民眾要記得攜帶雨具。
另外，明天金門和馬祖會有低雲現象的影響，尤其在夜晚到清晨這段時間機率偏高，提醒民眾要特別小心。