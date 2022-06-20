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科技股短線震盪仍大　法人：趁修正定期定額中長線布局

▲法人指出，受到經濟前景不明朗及強勢美元影響，美國企業獲利面臨下修壓力，預估科技股短線震盪仍大，但科技轉型有助提升生產力，因此建議投資人以中長線角度持續定期定額投資。（圖／美聯社／達志影像）
▲法人指出，受到經濟前景不明朗及強勢美元影響，美國企業獲利面臨下修壓力，預估科技股短線震盪仍大，但科技轉型有助提升生產力，因此建議投資人以中長線角度持續定期定額投資。（圖／美聯社／達志影像）

記者許家禎／台北報導

2022-06-20 18:13:04

聯準會六月利率會議宣布升息三碼，創1994年來最大升幅，利率點陣圖顯示年底前還有七碼的升息空間，加上經濟數據顯示景氣放緩，經濟衰退疑慮籠罩，拖累史坦普500指數跌入熊市，那斯達克指數今年來跌逾三成。法人指出，受到經濟前景不明朗及強勢美元影響，美國企業獲利面臨下修壓力，預估科技股短線震盪仍大，但科技轉型有助企業優化流程、提升生產力及營運效率，已成為企業維持競爭力的必要投資，因此建議投資人以中長線角度持續定期定額投資。

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富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森．柯堤斯表示，市場擔憂通膨壓縮利潤率、央行調高利率推升資金成本，輔以經濟衰退擔憂增溫，拖累科技股評價降至新冠疫情前的水準，然而，新冠疫情帶動的數位轉型並不是曇花一現，經濟衰退是否來臨存在爭論，但我們相信在多數的經濟情境下，高品質的結構成長，企業有相對較佳的基本面。

強納森．柯堤斯認為，現階段仍處於數位轉型早期階段的論點仍完好無損。就科技支出來看，消費科技支出隨著經濟重啟加上比較基期高相對承壓，然而，企業科技支出仍維持穩健，其中，軟體支出尤其強勁，許多優質的數位轉型受惠股被錯殺，團隊持續汰弱留強、放眼長線作佈局。富蘭克林坦伯頓科技基金現階段約五成配置於軟體服務股，並精選半導體及網路股配置，囊括雲端運算、AI、5G、新商務、電動化及自動化、網路安全等概念題材。

富蘭克林證券投顧表示，受到經濟前景不明朗及強勢美元影響，美國企業獲利面臨下修壓力，預估科技股短線震盪仍大，然而，人工智慧和機器學習、雲端運算更廣泛的採用有助企業優化流程、提升生產力及營運效率，已成為企業維持競爭力的必要投資。

根據研究機構Gartner之前預測，今年全球IT支出預估將成長4%至4.4兆美元，其中，軟體支出將是IT支出成長最快的領域，預估年增9.8%，2023年預估將呈現雙位數增長。儘管科技股短線承壓，但長線在數位轉型結構趨勢不變下，建議投資人以中長線角度持續定期定額投資，趁低檔累積單位數，耐心度過波動期，或者也可以採取母子基金投資法。如以美國價值平衡型基金為母基金，作為核心資產，以科技產業型基金作為子基金，每月以固定比例定期定額扣款投資於子基金，並在子基金投報率達預設的停利目標時，贖回至母基金，兼顧分散投資時點以及資產配置分散風險的效果。


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