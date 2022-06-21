房市／桃園買房預算3字頭！這兩區藏選擇障礙　專家開釋

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而青埔高鐵特區則是近年來桃園的重點發展區域，桃園的重大建設都集中於此，不僅有高鐵與機場捷運行經，民間與官方建設約有600億，包括觀光旅館、展演中心、亞洲矽谷創新研發中心、市立美術館、國泰置地廣場、全台最大IKEA、環球購物中心等建設、重劃區內的大、小公園約有30座，而最受矚目的建設則是桃園高鐵站前3.27萬坪的土地將投入260億開發，將規劃辦公、旅館、商業等相關設施。
若是同樣３字頭，購屋族在這兩區域各可以買到什麼樣的房子，宋律吾分析，若是3字頭可以買到海華特區屋齡5年內的新建案，但若是同樣3字頭在青埔，可能只能挑較基本的建商、邊緣的區域，看個人評估。
宋律吾表示，海華特區為商業機能完善，從早到晚生活機能完善且有夜生活，生活便利，交通便利，可搭多條客運通勤雙北，若是純住宅環境，喜歡安靜生活就可選擇青埔高鐵特區。
宋律吾表示，若是要犧牲生活機能，希望10年後會有增值空間，可買青埔，許多買房都是在台北有工作後，下班在台北吃飯完後，搭高鐵回桃園青埔休息，看個人需求，想要擁有像台北東區的生活，但用親民價格擁有，就可選海華特區。
此外，宋律吾表示，海華特區的購屋族群有近3-4成為北客，是南桃園知名的成熟商圈，而許多附近工業區中小企業主都居住於此，而青埔高鐵特區的購屋族群則較多元，以通勤的北客居多。