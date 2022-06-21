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房市／桃園買房預算3字頭！這兩區藏選擇障礙　專家開釋

▲桃園中壢區的海華特區是南桃園的指標交易熱區，生活機能集中。（圖／NOWnews資料照片）
▲桃園中壢區的海華特區是南桃園的指標交易熱區，生活機能集中。（圖／NOWnews資料照片）

生活消費中心/綜合報導

2022-06-21 08:30:00

有網友詢問，同樣是房價3字頭，若要在桃園市中壢區買房，要買青埔還是海華特區?過去桃園有「北藝文、南海華」來形容海華特區的指標地位，但隨著青埔崛起，同樣想在中壢購屋的民眾該如何選擇？專家表示，若是未來10年後想要享有房價增值空間可選青埔，若是想要以親民價格享有如台北東區般的生活機能，則可選海華特區。

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中壢的海華特區在哪裡？海華特區原是六和紡織廠的舊址，因紡織業外移，因此與海華建設合作自辦重劃區，30年共蓋了近20棟社區大樓約5000多戶，信義房屋中壢海華店主任宋律吾表示，海華特區就像北市的東區，住宅集中，每一個社區下面都是滿滿店面，共有400多個店家、100多個餐飲店家、20幾家髮廊、10多家銀行、10多家診所，1間百貨，生活機能集中。

而青埔高鐵特區則是近年來桃園的重點發展區域，桃園的重大建設都集中於此，不僅有高鐵與機場捷運行經，民間與官方建設約有600億，包括觀光旅館、展演中心、亞洲矽谷創新研發中心、市立美術館、國泰置地廣場、全台最大IKEA、環球購物中心等建設、重劃區內的大、小公園約有30座，而最受矚目的建設則是桃園高鐵站前3.27萬坪的土地將投入260億開發，將規劃辦公、旅館、商業等相關設施。

若是同樣３字頭，購屋族在這兩區域各可以買到什麼樣的房子，宋律吾分析，若是3字頭可以買到海華特區屋齡5年內的新建案，但若是同樣3字頭在青埔，可能只能挑較基本的建商、邊緣的區域，看個人評估。

宋律吾表示，海華特區為商業機能完善，從早到晚生活機能完善且有夜生活，生活便利，交通便利，可搭多條客運通勤雙北，若是純住宅環境，喜歡安靜生活就可選擇青埔高鐵特區。

宋律吾表示，若是要犧牲生活機能，希望10年後會有增值空間，可買青埔，許多買房都是在台北有工作後，下班在台北吃飯完後，搭高鐵回桃園青埔休息，看個人需求，想要擁有像台北東區的生活，但用親民價格擁有，就可選海華特區。

此外，宋律吾表示，海華特區的購屋族群有近3-4成為北客，是南桃園知名的成熟商圈，而許多附近工業區中小企業主都居住於此，而青埔高鐵特區的購屋族群則較多元，以通勤的北客居多。

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