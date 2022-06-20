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幼兒疫苗拚7月下旬開打！醫分析2廠牌　不敢打要升級防疫

▲食藥署17日核准莫德納疫苗用於6個月至5歲兒童接種，圖為5歲以上兒童疫苗施打。（示意圖／記者葉政勳攝 , 2022.06.01）
▲食藥署17日核准莫德納疫苗用於6個月至5歲兒童接種，圖為5歲以上兒童疫苗施打。（示意圖／記者葉政勳攝 , 2022.06.01）

記者許若茵／台北報導

2022-06-20 19:09:56

食藥署17日核准莫德納疫苗用於6個月至5歲兒童接種，今（20）日中央流行疫情指揮中心透露，預計7月中下旬可開放施打。對此，台灣兒科醫學會理事長、馬偕兒童醫院榮譽主治醫師李宏昌接受《NOWnews今日新聞》採訪時分享，莫德納與BNT劑量不同，副作用和抗體力價也有不同，會建議兒童接種降低重症機率，若是家長真有擔憂，暫不讓兒童接種，則一定要自主提升防疫措施。

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因應本土新冠肺炎疫情，食藥署於17日核准莫德納疫苗用於6個月至5歲兒童接種，與會專家建議，兒童疫苗施打兩劑，每劑0.25ml，施打間隔為28日。常見的不良反應為躁動、哭鬧、注射部位疼痛、腫脹、紅斑、嗜睡、食慾不振、發燒、疲倦、頭痛、肌痛等。

今疫情記者會中，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，下週ACIP（衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組）會議中將開會討論6個月至5歲幼兒莫德納疫苗接種作業流程，政府已在同步採購，預計7月初會有45萬劑，可提供90萬幼兒施打，最快7月下旬完成封緘檢驗後就可提供兒童接種，另幼兒劑型的BNT疫苗也在議約中。

針對幼兒接種疫苗是否真的利大於弊，李宏昌直言，要看兒童染疫風險，目前感染Omicron病毒株後，約99%病患多是輕症，但仍有1%的人可能會變成中重症，甚至會有生命危險，近期醫界有努力訂出指引，減少中重症病患，家長也要評估狀況。

「理論上是建議你打！」李宏昌認為，幼兒若能接種疫苗較有保障，可以減少產生重症機會，幼兒接種後可能會有發燒、肌肉痛等疫苗反應，比較擔心的是可能會有心肌炎、內部器官損傷等副作用，像是先前有青少年接種發生心肌炎，即使後續都已接受治療，但仍讓許多家長都很緊張。

李宏昌進一步指出，青少年接種的是全劑量，11歲以下幼童接種劑量較低，引發副作用機率更小，但尚未開放接種，還不能確定有無副作用，且過去疫苗從問世到用於人體，通常都要耗費至少10年，才會知道對身體有哪些影響，現在新冠疫苗是因為緊急狀況快速通過審查使用，因此政府應清楚告知民眾風險利弊，「家長也要負擔一點點責任」評估是否接種。

該選擇BNT或是莫德納疫苗為佳？李宏昌說明，莫德納與BNT疫苗劑量不同，因此家長要評估抗體力價與不耐適性問題，若是希望副作用少一點，可以選擇劑量較少的BNT疫苗，如果希望抗體較高，可以選擇莫德納疫苗。

若是家長選擇不讓兒童接種疫苗，李宏昌也提醒，家長一定要「自主升級防疫」，即使社會慢慢走向解封，但只要家中有幼兒，防疫措施還是要加強，幼兒多是透過家戶傳染，被家庭中的其他成員感染，父母也可能是無症狀感染者，因此建議不管任何人，在家中都應佩戴口罩，也不要帶幼兒出入公共場所，「你如果可以百分之百做到這一點，那你就暫時不要打也是可以的」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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