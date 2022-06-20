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108課綱實施遇挑戰　教育部持續推動6配套措施

▲ 108課綱上路將滿3年，教育現場實施時遭困難或挑戰，教育部今（20）日表示，將持續推動6項配套措施。（示意圖／新北市政府教育局提供，2017.3.28）
▲ 108課綱上路將滿3年，教育現場實施時遭困難或挑戰，教育部今（20）日表示，將持續推動6項配套措施。（示意圖／新北市政府教育局提供，2017.3.28）

記者李琦瑋／台北報導

2022-06-20 19:06:26

108課綱上路將滿3年，聯合報針對全台966所國高中進行民調，發現8成3國中、9成2高中實施課綱遭困難或挑戰，包括師生負擔過重、配套不足、考招混亂等，讓現場壓力倍增、對課綱產生反感。教育部今（20）日回應，感謝全國教師共同推動108課綱，將持續穩健推動各項配套措施，包括充實師資員額、落實行政減量、辦理教師增能培力、充實教學設施設備、以學習歷程檔案協助學生生涯探索、完備大學考招制度。

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教育部指出， 為補足學校推動108課綱所需教師人力，教育部已修正「國民小學與國民中學班級編制及教職員員額編制準則」規定，自107學年度起，國中教師員額由每班2人提高至2.2人，每9班得增置1人，全校未達9班者，得另增置教師1人。偏遠地區國小及國中全校學生人數達31人以上者，其全校教師員額編制，按教師授課節數滿足學生學習節數定之。

另教育部同步於107年8月調降國立高級中等學校教師每週基本教學節數；自109學年度起爭取1400多位教師員額，依學校實際需求逐年核給，將於112學年度起，依「高級中等學校組織設置及員額編制標準」規定足額核給教師員額。

在行政減量部分。教育部表示，自108學年度起，各項行政減量措施持續進行，為配合協助學校改善人力配置，教育部自108年至111年度補助公立高級中等學校194校，共計202位編制外行政人力，協助學校改善工作環境，以降低教師的備課及行政負擔。

針對新增領域所需師資，教育部除規劃辦理第二專長學分班及增能學分班外，還透過高中職均優質化輔助方案、學群科中心及精進教學計畫等，就素養導向課程的設計、教學及評量，持續辦理教師增能研習，提升教師專業知能。

充實教學設施設備方面，教育部自106年起，已訂定「優化實作環境」、「充實一般科目教學設備」、「充實學生自主學習空間及設施」等補助規定，逐年補助學校活化課室空間、優化技高實習工場環境，並充實或汰換所需一般科目及專業群科設施、設備；運用前瞻基礎建設經費，補助國中建置生活科技教室、國中小資訊科技教室、國中小自造教育與科技中心、高中職改善校園網路設施及頻寬、更新科技領域專科教室的資訊應用環境設備等。

教育部建置高級中等學校學生學習歷程檔案，減輕學生在高三時整理備審資料的負擔，並讓學生逐步釐清生涯定向、讓大學招生更重視學生的課程學習與校內表現。大學招聯會已公布個人申請入學備審資料「三重二不」審查參考原則，包含重視學生基本素養所展現的核心能力、重視學生在校內的學習活動、重視資料真實性及學生自主準備；不是學系所列的所有項次都要具備，大學重視多面向的參採；不是以量取勝，大學重視學生學習過程的反思。

完備大學考招制度方面。教育部表示，大學校系在考試分發管道中，已選擇將學測及分科測驗的考科搭配使用，故學測與分科測驗的考科以不重複為原則；將分科測驗的考科減少，讓學生在有限的學習時間不要被考科綁住，進而能多元學習，活化加深加廣適性選修的科目，符應108課綱加深加廣選修銜接大學生涯進路與校系選擇，並引導大學校系選才更聚焦於銜接校系的專業領域，使人才培育不受限於入學考科成績。

教育部將持續穩健推動各項配套措施，透過多元管道瞭解實施情形，持續精進並支持學校落實新課綱。

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