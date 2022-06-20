體驗滑翔傘！半途遇「大鳥」齊翱翔還停腳上：搭個便車囉
能夠在天空中翱翔，以鳥類的視野俯瞰地面，一定是個令人興奮的經驗，如果又加上與大鳥一起飛翔，那真的是千載難逢的難忘體驗了。國外一名網友日前參加滑翔傘活動時，遇見一隻黑美洲鷲「順風搭便車」的近距離接觸，網友們見狀全嗨翻了！
住在愛爾蘭的一名推特用戶@batsy09日前分享了一段影片，這天他體驗高空滑翔傘時，畫面左方突然飛來一隻大型的老鷹，原來這是一隻黑美洲鷲（Black Vulture），正展開雙翅在男子的前方乘風翱翔，似乎帶領著他一起俯瞰這美麗的大地。隨後黑美洲鷲就停在男子的鞋子上「搭便車」，還任由男子輕輕從背後撫摸牠，而黑美洲鷲似乎很習慣這一切，不僅沒有閃避，也只是轉頭開始啄起他的鞋子！
影片分享才短短兩個星期，就已吸引超過1580萬人次觀看，許多網友紛紛驚呼：「有史以來最酷的事」、「搭便車也太可愛了」、「多麼奇妙的相遇」、「終極巔峰體驗」，另外也有人表示影片中的黑美洲鷲腳踝上綁著一條繩子，猜測這可能是國外相當盛行的一種滑翔傘和獵鷹的結合體驗「Parahawking」，研判牠應該是滑翔傘商家養的猛禽，才會如此親人呢，現在一起來看看這段影片吧！（編輯：陳珮瑜）