COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

體驗滑翔傘！半途遇「大鳥」齊翱翔還停腳上：搭個便車囉

▲男子體驗滑翔傘時，遇見一隻黑美洲鷲「順風搭便車」！（圖／推特帳號batsy09）
▲男子體驗滑翔傘時，遇見一隻黑美洲鷲「順風搭便車」！（圖／推特帳號batsy09）

編輯中心/綜合報導

2022-06-20 19:19:26

能夠在天空中翱翔，以鳥類的視野俯瞰地面，一定是個令人興奮的經驗，如果又加上與大鳥一起飛翔，那真的是千載難逢的難忘體驗了。國外一名網友日前參加滑翔傘活動時，遇見一隻黑美洲鷲「順風搭便車」的近距離接觸，網友們見狀全嗨翻了！

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲男子體驗滑翔傘時，一隻黑美洲鷲突然飛靠近他。（圖／推特帳號batsy09）
▲男子體驗滑翔傘時，一隻黑美洲鷲突然飛靠近他。（圖／推特帳號batsy09）
住在愛爾蘭的一名推特用戶@batsy09日前分享了一段影片，這天他體驗高空滑翔傘時，畫面左方突然飛來一隻大型的老鷹，原來這是一隻黑美洲鷲（Black Vulture），正展開雙翅在男子的前方乘風翱翔，似乎帶領著他一起俯瞰這美麗的大地。隨後黑美洲鷲就停在男子的鞋子上「搭便車」，還任由男子輕輕從背後撫摸牠，而黑美洲鷲似乎很習慣這一切，不僅沒有閃避，也只是轉頭開始啄起他的鞋子！

▲跟著黑美洲鷲一起俯瞰的視野真的好美啊！（圖／推特帳號batsy09）
▲跟著黑美洲鷲一起俯瞰的視野真的好美啊！（圖／推特帳號batsy09）
▲黑美洲鷲突然停在男子的腳上？（圖／推特帳號batsy09）
▲黑美洲鷲突然停在男子的腳上？（圖／推特帳號batsy09）
▲竟然還可以讓他摸摸？（圖／推特帳號batsy09）
▲竟然還可以讓他摸摸？（圖／推特帳號batsy09）
▲黑美洲鷲：搭個便車好嗎？順風啦！（圖／推特帳號batsy09）
▲黑美洲鷲：搭個便車好嗎？順風啦！（圖／推特帳號batsy09）
▲有網友猜測黑美洲鷲的腳上有綁繩子，研判可能是滑翔傘的店家所飼養的大鳥，提供客人參加滑翔傘和獵鷹的結合體驗活動。（圖／推特帳號batsy09）
▲有網友猜測黑美洲鷲的腳上有綁繩子，研判可能是滑翔傘的店家所飼養的大鳥，提供客人參加滑翔傘和獵鷹的結合體驗活動。（圖／推特帳號batsy09）
影片分享才短短兩個星期，就已吸引超過1580萬人次觀看，許多網友紛紛驚呼：「有史以來最酷的事」、「搭便車也太可愛了」、「多麼奇妙的相遇」、「終極巔峰體驗」，另外也有人表示影片中的黑美洲鷲腳踝上綁著一條繩子，猜測這可能是國外相當盛行的一種滑翔傘和獵鷹的結合體驗「Parahawking」，研判牠應該是滑翔傘商家養的猛禽，才會如此親人呢，現在一起來看看這段影片吧！（編輯：陳珮瑜）


貓皇想跳進紙袋！下秒「啪」一聲落地　傻愣：誰背叛朕？

腳太短！貓咪照X光獸醫捏手「幫拉長」　網笑翻：極限了

你是誰？出門驚見「毛駕駛」端坐貨車　他愣：我沒養貓啊

白貓與比特犬生活！長大後「站姿眼神」全變：罐罐交出來

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
準歌后廝殺激烈，你挺誰是最後贏家？

準歌后廝殺激烈，你挺誰是最後贏家？

繼續作答
即時
推薦閱讀