COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

專訪／張涵雅6歲兒遺傳愛唱基因　考慮丟進選秀節目練膽

▲張涵雅提到兒子遺傳到她愛唱歌的基因。（圖／好痛音樂提供）
▲張涵雅提到兒子遺傳到她愛唱歌的基因。（圖／好痛音樂提供）

記者吳雨婕/專訪

2022-06-22 08:00:00

第33屆金曲將頒獎典禮將於7月2日在高雄巨蛋登場，張涵雅入圍本屆「最佳台語女歌手」，加上這一次已經入圍6次的她，開心分享入圍心情，還加碼提到兒子似乎遺傳到她愛唱歌的基因，對她新專輯的歌琅琅上口。

我是廣告 請繼續往下閱讀
張涵雅透露公布金曲獎入圍當天，恰逢議員老公確診，他隔離在另外一間房子，但老公比她還緊張，守著螢幕，一公布就截圖拍照給她，傳給許多親朋好友，她為了逃避現實，帶著小孩去山上走走，「可是我還是想知道，所以偷偷滑手機看，真的很妙，每一次『最佳台語女歌手』的名單都是最後公布，我那個時候腎上腺素激增，很緊張。」

▲張涵雅狂瘦12公斤。（圖／好痛音樂提供）
▲張涵雅面對金曲獎依舊緊張。（圖／好痛音樂提供）
與張涵雅一起搶台語歌后寶座的還有朱海君、賴慧如、黃妃、江惠儀，張涵雅認為江惠儀是最大勁敵，「她的創作很棒，這種創作需要功力，我還在學習。」她透露金曲戰袍已經準備好了，「走一個兼具專輯復古、還能夠有亮點的風格，應該會把『長輩』請出來！」金曲獎當天張涵雅也會把3個孩子帶在身邊，她直言爸媽與小孩們都是他的幸運星，家人就是她的幸運物。

本次已經第6次入圍金曲獎，被問到這次是否有信心抱走台語歌后寶座，張涵雅笑說：「從第一張（專輯）到現在這張，這張是我最滿意、最喜歡的，連我聽到剛發行的黑膠，都會起雞皮疙瘩欸，可是得不得獎不是我能決定的。」她給了這次的專輯滿分的好成績。

因為疫情影響，所以張涵雅與孩子們待在家裡的時間變多，她開玩笑表示這樣長時間的相處有點膩，而且時不時要處理孩子的糾紛，讓她又好氣又好笑的說：「生男孩真的很難保持優雅。」甚至爆料大兒子才6歲，就已經很有自己的想法，還會跟保母吵架。

▲張涵雅透露會帶著孩子們的臍帶去金曲獎。（圖／好痛音樂提供）
▲張涵雅分享在家與孩子的互動。（圖／好痛音樂提供）
雖然兒子調皮，但也有可愛的一面，張涵雅表示兒子會主動去放她的新專輯，然後一直唱，從小就展現了對歌唱的熱忱，她透露不反對兒子走進演藝圈，「但是我覺得這件是可以當興趣更好，把它當成工作一定會比較辛苦一定會比較辛苦。」也不排斥讓兒子去選秀節目練膽量，「希望他是一個大方的人，不管是在舞台上還是私底下，去選秀節目不外乎是一個方法。」

楊丞琳曝劉德華22年前暖舉　今昔對比感動哭了

高捷曝「伍佰被比中指爆衝突」！他緊急送醫　起因是陳昇

轟「不要臉天下無敵」後挨告！顏正國等10天首露面回應

蕭敬騰強調「我是回來成都」　不報金曲獎：缺的是理解

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
能不圈粉嗎？對《原子少年》誰的反差感最心動？

能不圈粉嗎？對《原子少年》誰的反差感最心動？

繼續作答
即時
推薦閱讀