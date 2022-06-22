專訪／張涵雅6歲兒遺傳愛唱基因　考慮丟進選秀節目練膽

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與張涵雅一起搶台語歌后寶座的還有朱海君、賴慧如、黃妃、江惠儀，張涵雅認為江惠儀是最大勁敵，「她的創作很棒，這種創作需要功力，我還在學習。」她透露金曲戰袍已經準備好了，「走一個兼具專輯復古、還能夠有亮點的風格，應該會把『長輩』請出來！」金曲獎當天張涵雅也會把3個孩子帶在身邊，她直言爸媽與小孩們都是他的幸運星，家人就是她的幸運物。
本次已經第6次入圍金曲獎，被問到這次是否有信心抱走台語歌后寶座，張涵雅笑說：「從第一張（專輯）到現在這張，這張是我最滿意、最喜歡的，連我聽到剛發行的黑膠，都會起雞皮疙瘩欸，可是得不得獎不是我能決定的。」她給了這次的專輯滿分的好成績。
因為疫情影響，所以張涵雅與孩子們待在家裡的時間變多，她開玩笑表示這樣長時間的相處有點膩，而且時不時要處理孩子的糾紛，讓她又好氣又好笑的說：「生男孩真的很難保持優雅。」甚至爆料大兒子才6歲，就已經很有自己的想法，還會跟保母吵架。
雖然兒子調皮，但也有可愛的一面，張涵雅表示兒子會主動去放她的新專輯，然後一直唱，從小就展現了對歌唱的熱忱，她透露不反對兒子走進演藝圈，「但是我覺得這件是可以當興趣更好，把它當成工作一定會比較辛苦一定會比較辛苦。」也不排斥讓兒子去選秀節目練膽量，「希望他是一個大方的人，不管是在舞台上還是私底下，去選秀節目不外乎是一個方法。」