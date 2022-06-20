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海南雞飯曙光？大馬不出口　印尼願助新加坡解「雞」荒

▲馬來西亞自6月1日禁止出口雞肉，印尼政府與新加坡協調雞隻出口問題。（圖／美聯社／達志影像）
▲馬來西亞自6月1日禁止出口雞肉，印尼政府與新加坡協調雞隻出口問題。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-06-20 19:32:47

馬來西亞近來為緩解物價飆漲禁止雞肉出口，擾亂了鄰國新加坡的供應市場，連知名小吃「海南雞飯」也因此受到影響。而印尼看準時機，想要搶佔新加坡雞肉進口市場，目前正積極與新加坡尋求達成出口協議，雖然印尼盼在幾週內開始進行出口，但現在卻也面臨運輸技術和需求差異問題。

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根據《路透社》報導，由於全球糧食危機以及供應鏈問題日益嚴重，再加上俄烏戰爭加劇造成全球飼料短缺，馬來西亞自6月1日起禁止360萬隻雞出口一個月，以穩定國內市場供給。

但馬來西亞的雞肉出口禁令在鄰近國家新加坡引起了連鎖反應，由於當地3分之1的雞肉供應有賴馬來西亞進口，因此雞肉短缺也帶動價格上漲，連帶將新加坡招牌料理海南雞飯的價格一起抬高。

為了解決雞肉進口問題，新加坡食品局（SFA）在聲明中表示，目前正在與印尼密切合作，將該國視為潛在雞肉進口來源。

印尼經濟協調部（Coordinating Ministry for Economic Affairs）秘書Susiwijono Moegiarso表示，當局已和新加坡政府進行技術討論，希望能在本月開始出口。

報導指出，印尼是東南亞最大、人口最多的國家，擁有超過2.7億人口，目前雞肉生產過剩。

印尼家禽飼養者協會主席達瓦米（Achmad Dawami）表示，印尼每週生產有5500萬至6000萬隻家禽，經國內消費後的盈餘為15%至20%。

達瓦米指出，新加坡對於雞隻的需求為每月360萬至400萬隻，若能達成出口協議將有助於緩解短缺壓力。

不過由於新加坡希望進口活雞以維持國內屠宰廠的營運，但印尼生產商傾向出口屠宰雞，因為他們缺乏運輸活家禽的經驗，因此雙方在需求上存在差異。

馬來西亞當局已於上週解除部分優質雞種的禁令，但是對於商業肉雞和其他類型雞肉產品的禁令依舊存在。

馬來西亞擬禁雞肉出口　新加坡招牌料理海南雞飯價格喊漲

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