海南雞飯曙光？大馬不出口　印尼願助新加坡解「雞」荒

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但馬來西亞的雞肉出口禁令在鄰近國家新加坡引起了連鎖反應，由於當地3分之1的雞肉供應有賴馬來西亞進口，因此雞肉短缺也帶動價格上漲，連帶將新加坡招牌料理海南雞飯的價格一起抬高。
為了解決雞肉進口問題，新加坡食品局（SFA）在聲明中表示，目前正在與印尼密切合作，將該國視為潛在雞肉進口來源。
印尼經濟協調部（Coordinating Ministry for Economic Affairs）秘書Susiwijono Moegiarso表示，當局已和新加坡政府進行技術討論，希望能在本月開始出口。
報導指出，印尼是東南亞最大、人口最多的國家，擁有超過2.7億人口，目前雞肉生產過剩。
印尼家禽飼養者協會主席達瓦米（Achmad Dawami）表示，印尼每週生產有5500萬至6000萬隻家禽，經國內消費後的盈餘為15%至20%。
達瓦米指出，新加坡對於雞隻的需求為每月360萬至400萬隻，若能達成出口協議將有助於緩解短缺壓力。
不過由於新加坡希望進口活雞以維持國內屠宰廠的營運，但印尼生產商傾向出口屠宰雞，因為他們缺乏運輸活家禽的經驗，因此雙方在需求上存在差異。
馬來西亞當局已於上週解除部分優質雞種的禁令，但是對於商業肉雞和其他類型雞肉產品的禁令依舊存在。