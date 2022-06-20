醫優涉進口混充快篩遭退運　食藥署：若擅自輸入將開罰

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食藥署長吳秀梅下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會中表示，醫優公司曾於今年3月28日報關輸入4890組Home Test產品，抽驗發現竟然只有300劑是Home Test，其他都是Rapid Test（Self-Testing）產品，除退運外，也將依醫療器材管理法裁處。
食藥署醫粧組簡任技正林欣慧接受媒體聯訪補充說明，事證已扣下並退運，若確定是未經核准擅自輸入，可依醫材法開罰；至於是黃南競個人行為或有其他共犯，目前檢調正偵辦中，將依調查結果決定裁罰。
醫優科技公司稍早在官網發布新聞稿表示，今年6月13日接獲新北市衛生局裁處函文，才知道3月28日進口一批快篩，遭海關攔下，並於4月6日申請退運。
醫優公司表示，6月15日接獲受委託貨運公司許先生聯繫，指他受黃南競委託於3月進口該批產品，因其中有混雜Rapid test的中國製與外包裝Home test的快篩，故遭海關扣留，並已申請退運。
醫優公司表示，經查是黃南競在未經公司授權下，由香港進口產品，已具狀提告黃南競等人加重背信，並具體求償。（編輯：管中維）1110620
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