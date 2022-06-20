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醫優涉進口混充快篩遭退運　食藥署：若擅自輸入將開罰

▲中央流行疫情指揮中心研發組副組長、衛福部食藥署長吳秀梅。（圖／指揮中心提供）
▲中央流行疫情指揮中心研發組副組長、衛福部食藥署長吳秀梅。（圖／指揮中心提供）

中央社

2022-06-20 19:42:13

（中央社記者沈佩瑤、陳婕翎台北20日電）大鑫負責人黃南競在擔任醫優公司執行長期間，涉未經公司授權便進口混充快篩試劑遭提告。食藥署今天說，正查證是否未經核准擅自輸入，也將依檢調結果決定後續裁罰。

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衛生福利部食品藥物管理署發布新聞稿指出，僅核准輸入美國原廠ACON Laboratories所生產的Flowflex COVID-19 Antigen Home Test。

食藥署長吳秀梅下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會中表示，醫優公司曾於今年3月28日報關輸入4890組Home Test產品，抽驗發現竟然只有300劑是Home Test，其他都是Rapid Test（Self-Testing）產品，除退運外，也將依醫療器材管理法裁處。

食藥署醫粧組簡任技正林欣慧接受媒體聯訪補充說明，事證已扣下並退運，若確定是未經核准擅自輸入，可依醫材法開罰；至於是黃南競個人行為或有其他共犯，目前檢調正偵辦中，將依調查結果決定裁罰。

醫優科技公司稍早在官網發布新聞稿表示，今年6月13日接獲新北市衛生局裁處函文，才知道3月28日進口一批快篩，遭海關攔下，並於4月6日申請退運。

醫優公司表示，6月15日接獲受委託貨運公司許先生聯繫，指他受黃南競委託於3月進口該批產品，因其中有混雜Rapid test的中國製與外包裝Home test的快篩，故遭海關扣留，並已申請退運。

醫優公司表示，經查是黃南競在未經公司授權下，由香港進口產品，已具狀提告黃南競等人加重背信，並具體求償。（編輯：管中維）1110620

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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