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「金廈大橋」可反攻大陸？基進：柯文哲趁機挖角深藍

▲台灣民眾黨主席暨台北市長柯文哲近日插旗金門，提出興建「金廈大橋」主張。（資料圖／台北市政府提供）
▲台灣民眾黨主席暨台北市長柯文哲近日插旗金門，提出興建「金廈大橋」主張。（資料圖／台北市政府提供）

記者鄭婷襄／綜合報導

2022-06-20 20:17:50

台灣民眾黨主席暨台北市長柯文哲近日插旗金門，提出興建「金廈大橋」主張，今（20）日更辯稱「也可以反攻大陸」，對此，台灣基進表示，柯文哲頻頻出招，顯示柯文哲的選戰策略改變，趁機挖角深藍；其次，讓國民黨台北市長候選人蔣萬安繼續被深藍綁架，失去向中間淺藍移動的空間。

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台北市長柯文哲上週六（18）前往金門插旗，宣布成立台灣民眾黨金門聯絡處，語出驚人主張興建「金廈大橋」解決金門交通和民生需求問題，引發輿論譁然。但柯文哲今日又稱，金廈大橋「也可以看成反攻大陸路線」。

對此，台灣基進高雄市林園、大寮市議員參選人楊佩樺砲轟，「反攻大陸是國民黨的事，干台灣人什麼事喔？」；台灣基進新聞部主任張博洋也說，柯文哲其實正是想藉由朱立倫跑去親美時的「親中空窗」，向北京招手，開立政治支票討好北京，用台灣國安換取與北京對話的對話。

台灣基進新聞部副主任陳子瑜指出，柯文哲主張建金廈大橋，是典型的選舉與政治語言。這套選舉語言有兩層次意義，首先是黨與黨之間的戰略問題，因為朱立倫訪美展現非常親美的路線，引發國民黨內深藍、支持統一的族群反彈，柯欲趁機挖深藍牆角；其次，試圖影響台北市長選舉，意圖使蔣萬安繼續被深藍綁架，致使蔣在台北市長選情上，失去向中間淺藍移動的空間。

此外，基進黨高雄市第5選區市議員參選人張婷婷則舉出柯文哲執政近8年來親中事蹟、語錄，包括2017年「兩岸一家親」、2019年和2021年的「我們都是中國人」，以及2022年以北市府名義宴請中國企業和銀行高層，張婷婷認為，柯文哲執政近8年，實在看不出柯文哲到底哪裡「反攻大陸」，反倒已快超越國民黨成了「親中大戶」，是時候將黨名改為「中國民眾黨」了。

基進台南市安南區市議員參選人王明彥也質疑，中共為了推進「習五條」與金馬「小四通」，中國福建省去年底也已經發布「關於支持廈門建設高質量發展引領示範區的意見」，內容就已打好廈金通橋的算盤，柯文哲此時拋出興建「金廈大橋」的主張，到底是真的不知道國安問題的嚴重性？還是心存不軌，另有所圖？

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