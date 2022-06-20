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老婦肚子脹痛「腹腔積氣」　醫：不緊急處理死亡率高

老婦肚子脹痛「腹腔積氣」　醫：不緊急處理死亡率高
老婦肚子脹痛「腹腔積氣」　醫：不緊急處理死亡率高

健康醫療網

2022-06-20 20:31:00

【健康醫療網／記者楊艾庭報導】肚子痛，有可能只是腸躁症，也有可能很嚴重。家庭醫學專科醫師闕壯理表示，「一名69歲女性來急診，表示過去三天肚子不斷脹痛，而且越來越嚴重。病人患有惡性腦瘤（glioblastoma multiforme），長期使用類固醇控制腦水腫。她的身形乾瘦，呼吸急促；腹部異常脹大且僵硬。」經過X光檢查後，發現「腹部充滿空氣」，甚至把肺部都往上推，膽囊和脾臟因為被空氣包圍而顯現出形狀，是很明顯的「腹腔積氣（pneumoperitoneum）」，不緊急處理的話死亡率很高。

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類固醇、阿斯匹靈、消炎藥　可能是腸胃道穿孔元凶

闕壯理指出，因為該女士本身患有癌症，家屬希望給予最大舒適度，便採取緩和治療，醫師替她進行腹部排氣並把重點放在症狀控制，病患不久後離世。正常的腹腔內只有腸胃道有空氣，任何以外的空氣都是不正常的，這種異常現象稱之為腹腔積氣（pneumoperitoneum），在醫院都簡稱pneumo，代表「氣」的意思，中文反而很少聽到。

會造成「腹腔積氣」最常見的原因是：內臟穿孔（perforation），闕壯理舉例，如嚴重的腸胃潰瘍、腫瘤、腸壞死、腹膜炎等等，使得腸道內的空氣洩漏到腹腔。而這名69歲婦人，因長期使用「類固醇」很有可能是腸胃道穿孔的元兇。事實上，有三種藥必須小心使用：

  • 非固醇類消炎藥
  • 類固醇
  • 阿斯匹靈
闕壯理表示，這3種藥物，都是好用且常見的藥，但不注意仍會造成傷害，所以自行買藥、吃藥一定有風險。如果對自己吃的藥有疑慮，他建議：「找家醫科診所掛號，醫生很樂意替你解答，200塊就有人幫你背書多棒呀！」

懷疑腹腔積氣　可照Ｘ光或電腦斷層檢查

闕壯理補充，當病人持續腹痛而且腹部膨脹，懷疑是腹腔積氣的話可以先照X光做基本檢查，有幾個特別的影像一定要會看：

一、Dome sign：因為站立時空氣往上跑，腹腔的空氣會跑到橫膈膜和肝臟之間，能輕易判讀。

二、Left decubitus view：左側躺著照X光。原理和上面類似，躺著照的話空氣一樣往上跑，也會積在橫膈膜和肝臟之間。

三、Rigler sign（double wall sign）：腸道內外的空氣都是黑的，凸顯出白色的腸壁。

再來還有Falciform ligament sign、liver margin sign、gallbladder sign之類的，基本上就是空氣讓一些器官顯影，但真的很少見，「與其在那邊判讀半天，不如趕快切個CT。」

ref: Pneumoperitoneum due to Bowel Perforation, manual of medicine

文章經闕壯理｜Dr. John授權轉載，原文連結：「肚子痛可能很嚴重



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54133

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