《原子》高有翔過去被「強迫分手」　療傷歷程成創作靈感

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以創作情歌為主的高有翔，歌詞、曲風時常引發大家共鳴，但他其實沒有與任何異性合作過，或是參考其想法，靈感都來自於自身的戀愛經歷，或是以旁人的視角，去觀察周遭好友對感情上的心境轉折。
被問到是否有透過寫情歌來抒發心情，高有翔靦腆表示：「肯定有啊，畢竟也受傷過，學生時期滿腦子都是在談戀愛。」他分享學生時期，被「強迫分手」後，需要好幾個月的時間療傷，因爲當時沒有太多創作、生活重心，所以專注力都在談戀愛，後來與熱音社好友們開始熱絡，遇到下一位心儀對象，才走出失戀低潮。
現在回頭看以前的情純樣，現在的高有翔試著不把感情擺在第一位，況且也還沒有遇到值得替她寫歌的對象，不過他坦言若為來能遇到有才華、同樣追求在自己的領域上獲得成就感的女生，也不會排斥：「我希望是能各自有自己的重心，相互成長、陪伴或是交流，而不是去刻意配合對方。」
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