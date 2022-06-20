COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

《原子》高有翔過去被「強迫分手」　療傷歷程成創作靈感

▲《原子》高有翔（右）曾被強迫分手，療傷歷程成創作靈感，左為李哲言。（圖／記者侯家瑜攝）
▲《原子》高有翔（右）曾被強迫分手，療傷歷程成創作靈感，左為李哲言。（圖／記者侯家瑜攝）

記者侯家瑜/台北報導

2022-06-20 21:40:382022-06-20 21:50:39

選秀節目《原子少年ATOM BOYZ》人氣、收視不容小覷，上周末「原力覺醒・行星初現」見面演唱會才剛順利落幕，又傳出詹仁雄新節目《為你唱情歌》即將開錄，而在今（20）日專場海選中，《NOWnews今日新聞》也找到來自《原子少年》天王星的高有翔，事實上，擅長創作情歌的他，曾經歷過一段「好聚不好散」的感情。

我是廣告 請繼續往下閱讀
22歲的高有翔是創作團體「亞特蘭提斯」成員之一，擅長爵士鼓、鋼琴和吉他等樂器，這次受邀參加《為你唱情歌》，既能寫歌又可以認識新朋友的節目，讓他相當期待能與同好激出不一樣的火花。

▲《原子少年》亞特蘭提斯現在相當火紅，左起為林佳辰、高有翔、吳昱廷、MAX、呂植宇、李哲言。（圖／高有翔IG）
▲《原子少年》亞特蘭提斯現在相當火紅，左起為林佳辰、高有翔、吳昱廷、MAX、呂植宇、李哲言。（圖／高有翔IG）
以創作情歌為主的高有翔，歌詞、曲風時常引發大家共鳴，但他其實沒有與任何異性合作過，或是參考其想法，靈感都來自於自身的戀愛經歷，或是以旁人的視角，去觀察周遭好友對感情上的心境轉折。

被問到是否有透過寫情歌來抒發心情，高有翔靦腆表示：「肯定有啊，畢竟也受傷過，學生時期滿腦子都是在談戀愛。」他分享學生時期，被「強迫分手」後，需要好幾個月的時間療傷，因爲當時沒有太多創作、生活重心，所以專注力都在談戀愛，後來與熱音社好友們開始熱絡，遇到下一位心儀對象，才走出失戀低潮。

▲高有翔透過寫情歌抒發心情。（圖／高有翔IG）
▲高有翔透過寫情歌抒發心情。（圖／高有翔IG）
現在回頭看以前的情純樣，現在的高有翔試著不把感情擺在第一位，況且也還沒有遇到值得替她寫歌的對象，不過他坦言若為來能遇到有才華、同樣追求在自己的領域上獲得成就感的女生，也不會排斥：「我希望是能各自有自己的重心，相互成長、陪伴或是交流，而不是去刻意配合對方。」

▲高有翔希望未來能與另一半相互成長。（圖／記者侯家瑜攝）
▲高有翔希望未來能與另一半相互成長。（圖／記者侯家瑜攝）
票選活動網址：https://bean.fun/5iMvH

周邊商品網址https://shop.jollybuy.com/43r5n

《NOWnews今日新聞》民調網址：

https://vote.nownews.com/vote/f463beb77646f7d68b58629e2bb312ed94bd55a0

獨／《原子少年》製作人詹仁雄確診　心繫下一檔選秀節目

原子演唱會／後台直擊「亞特蘭提斯」　他自認在夢中創作

獨／《原子》誰能出道？10祕辛大公開　小孩參賽像挖到寶

太肉慾！原子少年扒衣露肌開撩　MAX告白昱廷又被她示愛

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
老將新秀難分軒至，你認為誰才是本屆金曲歌王？

老將新秀難分軒至，你認為誰才是本屆金曲歌王？

繼續作答
即時
推薦閱讀