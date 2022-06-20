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嬰兒出生呼吸不順、面色發白　小心是「胎便吸入症候群」

嬰兒出生呼吸不順、面色發白　小心是「胎便吸入症候群」
嬰兒出生呼吸不順、面色發白　小心是「胎便吸入症候群」

健康醫療網

2022-06-20 21:31:00

【健康醫療網／記者賴欣平報導】近來，中和一名產婦於婦產科診所自然產下女嬰，然而，女嬰活力持續低弱不見好轉，遂緊急通知衛生福利部雙和醫院進行外接。雙和醫院兒科部主治醫師汪小芹指出，當日醫護團隊外出接到女嬰時，她已呈現面色發白、呼吸急促及血氧不穩等現象，必須要靠醫護人員不間斷手動使用甦醒球給予呼吸協助才能稍微好轉，一旦停下，症狀馬上又會惡化。在詳細詢問產婦分娩情形與就醫紀錄後，初步判斷為「胎便吸入症候群」。

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肺高壓恐導致全身缺氧　一氧化氮協助擴張肺部血管

排泄是人體正常反應，胎兒也不例外，只是多半不會排泄至體外。汪小芹醫師表示，若胎兒在子宮內發生缺氧狀況，會導致類似失禁變化而使胎便過早排出，有可能讓胎兒在生產過程中不慎吸入胎便，進而卡在肺部造成肺高壓或其他肺部呼吸症狀。

以該名女嬰為例，因肺高壓情形嚴重，血氧濃度已開始下降，進而影響到全身組織使用氧氣的狀況。汪小芹醫師說明，在此情形下使用降低肺壓的藥物可能會加重血壓不穩的現象，需使用「一氧化氮吸入療法（Nitric Oxide,NO）」，藉由一氧化氮專用呼吸器讓氣體直達肺部，使肺部血管平滑肌擴張，以即時紓緩肺高壓情形。

一氧化氮專用呼吸器使用示意畫面（圖左：余采臻呼吸治療師 ／圖右：小兒科汪小芹醫師）

腦缺氧爭分秒　一氧化氮專用呼吸器提升治療即時性

汪小芹醫師提到，除胎便吸入症候群外，早產、有換心或換肺需求的胎兒也有可能需用到一氧化氮吸入療法。而過去在沒有一氧化氮專用呼吸器的狀況下，常需藉由大型貨櫃車運送一氧化氮，相當耗時、耗力，尤其對於合併有腦部缺氧的患者，時間更是緊迫，只要腦部缺氧超過三分鐘，都可能增加致命或殘留後遺症的風險。為解決此困境，雙和醫院近年也增置一氧化氮專用呼吸器，如同為肺高壓治療「即時性」打了一劑強心針。

雙和醫院位新北核心　擔負兒童急重症後送機構重任

雖然現在醫療相較過去已相當進步，但生產時仍不能說是完全無風險，雙和醫院兒科部主任陳世彥強調，當孩子發生急重病症，能否把握治療的黃金期，就近送往可靠的兒童急重症後送機構就非常重要。尤其嬰兒轉送並不像產婦轉送可由一般救護車接送，需出動備有特殊設備及儀器的車輛，且有兒科專科醫師或護理師隨行，才能順利將嬰兒接回後送機構，因此，一般仍建議本身有疾病風險（高風險妊娠）的產婦，在胎兒出生前就先至較能提供即時醫療的醫院座次級預防。

陳世彥主任表示，雙和醫院位於人口密度極高的新北市心臟地區，提供雙和地區甚至台北市南部區域，共計三萬名以上嬰幼兒良好的醫療服務，包含兒童外科手術，如胃腸道疾病、先天性橫隔膜疝氣或開放型心臟動脈導管手術，及術後的發展評估，幼兒早期療育與發展...等。除此之外，雙和醫院也不斷在增設新生兒加護病房的急重症裝備，以隨時提供必要的緊急轉送需求。陳世彥主任提醒，新生兒問題處理的越及時對未來幼兒健康及發展的影響越低，雙和醫院作為兒童急重症後送中心，也會持續與院外婦產科院所進行交流，並建立快速通道，共同讓婦幼醫療發展得更為順利。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54140

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