嬰兒出生呼吸不順、面色發白　小心是「胎便吸入症候群」

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排泄是人體正常反應，胎兒也不例外，只是多半不會排泄至體外。汪小芹醫師表示，若胎兒在子宮內發生缺氧狀況，會導致類似失禁變化而使胎便過早排出，有可能讓胎兒在生產過程中不慎吸入胎便，進而卡在肺部造成肺高壓或其他肺部呼吸症狀。
以該名女嬰為例，因肺高壓情形嚴重，血氧濃度已開始下降，進而影響到全身組織使用氧氣的狀況。汪小芹醫師說明，在此情形下使用降低肺壓的藥物可能會加重血壓不穩的現象，需使用「一氧化氮吸入療法（Nitric Oxide,NO）」，藉由一氧化氮專用呼吸器讓氣體直達肺部，使肺部血管平滑肌擴張，以即時紓緩肺高壓情形。
▲一氧化氮專用呼吸器使用示意畫面（圖左：余采臻呼吸治療師 ／圖右：小兒科汪小芹醫師）
腦缺氧爭分秒 一氧化氮專用呼吸器提升治療即時性
汪小芹醫師提到，除胎便吸入症候群外，早產、有換心或換肺需求的胎兒也有可能需用到一氧化氮吸入療法。而過去在沒有一氧化氮專用呼吸器的狀況下，常需藉由大型貨櫃車運送一氧化氮，相當耗時、耗力，尤其對於合併有腦部缺氧的患者，時間更是緊迫，只要腦部缺氧超過三分鐘，都可能增加致命或殘留後遺症的風險。為解決此困境，雙和醫院近年也增置一氧化氮專用呼吸器，如同為肺高壓治療「即時性」打了一劑強心針。
雙和醫院位新北核心 擔負兒童急重症後送機構重任
雖然現在醫療相較過去已相當進步，但生產時仍不能說是完全無風險，雙和醫院兒科部主任陳世彥強調，當孩子發生急重病症，能否把握治療的黃金期，就近送往可靠的兒童急重症後送機構就非常重要。尤其嬰兒轉送並不像產婦轉送可由一般救護車接送，需出動備有特殊設備及儀器的車輛，且有兒科專科醫師或護理師隨行，才能順利將嬰兒接回後送機構，因此，一般仍建議本身有疾病風險（高風險妊娠）的產婦，在胎兒出生前就先至較能提供即時醫療的醫院座次級預防。
陳世彥主任表示，雙和醫院位於人口密度極高的新北市心臟地區，提供雙和地區甚至台北市南部區域，共計三萬名以上嬰幼兒良好的醫療服務，包含兒童外科手術，如胃腸道疾病、先天性橫隔膜疝氣或開放型心臟動脈導管手術，及術後的發展評估，幼兒早期療育與發展...等。除此之外，雙和醫院也不斷在增設新生兒加護病房的急重症裝備，以隨時提供必要的緊急轉送需求。陳世彥主任提醒，新生兒問題處理的越及時對未來幼兒健康及發展的影響越低，雙和醫院作為兒童急重症後送中心，也會持續與院外婦產科院所進行交流，並建立快速通道，共同讓婦幼醫療發展得更為順利。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54140
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