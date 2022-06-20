《原子》大彩蛋！亞特蘭提斯獻首秀　粉絲嚇瘋：沒有白來

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表演內容也看得出製作單位用心，除了八大行星的主題曲輪番上陣，更加碼網友一致好評的「星球聯盟」演出歌曲《懶得跟你講》、《不為什麼》，安可更帶來80人初上台的主題曲《原來的少年》，選手們一字排開穿上第一套制服，穿著和導師坤達同款的adidas Originals最新推出的新潮復古鞋款#Retropy，集結舒適與百搭外型於一身，搭配團員的活力展現新潮復古的潮流風格。
見到滿場歌迷支持，選手們在現場激動落淚，除了謝謝家人和製作單位，最感謝的還是支持自己的粉絲們：「沒有你們就沒有今天這個舞台」。選秀以來一路歷經投票與淘汰，粉絲是最強後盾，少年們提醒自己莫忘初心。而在節目中擔任星際導師的坤達及田一德也驚喜現身，讓少年們激動落淚。兩位導師看完整場表演後，起身給予他們鼓勵，也向粉絲喊話：「現在你們知道為什麼錄影，我們都會嗨到站起來了吧？」同時請粉絲一定要持續支持及關注少年，接下來的節目內容只會越來越精彩，絕對不能錯過。
粉絲敲碗見面會再加場，官方日前也在投票平台調查「如果原子少年還有加場演唱見面會，你最想要看到哪一個團體多一個表演舞台？」透過beanfun!和Up直播參加全民領航員加分賽，每人每日最多可獲得10票。是否有機會加場令人相當期待！《原子少年ATOM BOYZ》每週日晚間8時於TVBS歡樂台MOD TVBS 精彩台與LINE TV同步首播，晚上10時獨家在《NOWnews今日新聞》YouTube頻道播出，由少年們陪同觀賞。
《原子少年》粉絲可以透過beanfun!票選活動，選擇最喜愛的偶像選手，最後票選的前5名，可以在8月份登上西門町大型戶外看板，預計在7月15日結束票選，另外還有推出官方授權的周邊商品，讓粉絲以行動表示支持。
票選活動網址：https://bean.fun/5iMvH
周邊商品網址：https://shop.jollybuy.com/43r5n
《NOWnews今日新聞》民調網址：
https://vote.nownews.com/vote/f463beb77646f7d68b58629e2bb312ed94bd55a0