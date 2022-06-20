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《原子》大彩蛋！亞特蘭提斯獻首秀　粉絲嚇瘋：沒有白來

▲《原子少年》首場見面會安可曲，少年們表演主題曲帶動全場大合唱。（圖／野火娛樂提供）
▲《原子少年》首場見面會安可曲，少年們表演主題曲帶動全場大合唱。（圖／野火娛樂提供）

記者江芷稜/綜合報導

2022-06-20 22:52:292022-06-20 23:57:42

最強男團選秀節目《原子少年ATOM BOYZ》，自4月開播以來收視不斷攀升，選手人氣逐漸飆升。為了讓粉絲近距離接觸偶像，18日舉行首場演唱見面會「原力覺醒 行星初現」，開售創下1分鐘內完售紀錄，線上售票也有近3,000多張票佳績，見面會中除重現最經典的首場公演舞台，製作單位也偷偷加碼兩首星球聯盟金曲及原子少年隱藏版團體「亞特蘭提斯」首次六人合體舞台演出，平時靦腆的林佳辰嗨到下台握手，現場粉絲激動表示：「還好有待到最後！沒有白來！」

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▲《原子少年》見面會最後彩蛋，亞特蘭提斯獻出首秀，左起為高有翔、呂植宇、林佳辰、吳昱廷、ＭAX、李哲言。（圖／野火娛樂提供）
▲《原子少年》見面會最後彩蛋，亞特蘭提斯獻出首秀，左起為高有翔、呂植宇、林佳辰、吳昱廷、ＭAX、李哲言。（圖／野火娛樂提供）
《原子》見面會於西門町舉行，早上10點發的號碼牌，清早5點就有粉絲排隊，只為搶先入場近距離觀看少年演出。隊伍由捷運站出口一直排到萬年大樓，幾乎整個徒步區都可見粉絲身影。西門町廣場被粉絲佔滿，選手們一下車就被粉絲擁簇，天王星的小孩也開玩笑：「沒想到會下不了車」。

表演內容也看得出製作單位用心，除了八大行星的主題曲輪番上陣，更加碼網友一致好評的「星球聯盟」演出歌曲《懶得跟你講》、《不為什麼》，安可更帶來80人初上台的主題曲《原來的少年》，選手們一字排開穿上第一套制服，穿著和導師坤達同款的adidas Originals最新推出的新潮復古鞋款#Retropy，集結舒適與百搭外型於一身，搭配團員的活力展現新潮復古的潮流風格。

▲《原子少年》年紀最小的水星活力滿點，左起為須弘道、李秉諭、黃莑茗、林毓家、洪禹翔。（圖／野火娛樂提供）
▲《原子少年》年紀最小的水星活力滿點，左起為須弘道、李秉諭、黃莑茗、林毓家、洪禹翔。（圖／野火娛樂提供）
見到滿場歌迷支持，選手們在現場激動落淚，除了謝謝家人和製作單位，最感謝的還是支持自己的粉絲們：「沒有你們就沒有今天這個舞台」。選秀以來一路歷經投票與淘汰，粉絲是最強後盾，少年們提醒自己莫忘初心。而在節目中擔任星際導師的坤達及田一德也驚喜現身，讓少年們激動落淚。兩位導師看完整場表演後，起身給予他們鼓勵，也向粉絲喊話：「現在你們知道為什麼錄影，我們都會嗨到站起來了吧？」同時請粉絲一定要持續支持及關注少年，接下來的節目內容只會越來越精彩，絕對不能錯過。

▲《原子少年》導師田一德（左起）、坤達驚喜現身，讚美少年們表現越來越精彩。（圖／野火娛樂提供）
▲《原子少年》導師田一德（左起）、坤達驚喜現身，讚美少年們表現越來越精彩。（圖／野火娛樂提供）
粉絲敲碗見面會再加場，官方日前也在投票平台調查「如果原子少年還有加場演唱見面會，你最想要看到哪一個團體多一個表演舞台？」透過beanfun!和Up直播參加全民領航員加分賽，每人每日最多可獲得10票。是否有機會加場令人相當期待！《原子少年ATOM BOYZ》每週日晚間8時於TVBS歡樂台MOD TVBS 精彩台與LINE TV同步首播，晚上10時獨家在《NOWnews今日新聞》YouTube頻道播出，由少年們陪同觀賞。

《原子少年》粉絲可以透過beanfun!票選活動，選擇最喜愛的偶像選手，最後票選的前5名，可以在8月份登上西門町大型戶外看板，預計在7月15日結束票選，另外還有推出官方授權的周邊商品，讓粉絲以行動表示支持。

票選活動網址：https://bean.fun/5iMvH

周邊商品網址：https://shop.jollybuy.com/43r5n

《NOWnews今日新聞》民調網址：

https://vote.nownews.com/vote/f463beb77646f7d68b58629e2bb312ed94bd55a0

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