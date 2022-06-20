別忽略看不見的惡　桃園青年局啟動青年身心健康推廣計畫

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桃園市政府青年事務局，今年特別規劃一系列促進青年身心健康的線上及實體活動，包含線上串聯活動、校園宣導活動及名人講座，探討議題涵蓋反毒反暴力、網路安全及網路霸凌，邀請各議題專業講師及網路意見領袖共同與談分享，期望能帶給青年朋友不同的感受。
記者會亦由桃園在地劇團-犀牛劇團帶來精彩的表演，青年事務局局長陳冠穎也在現場親自試玩今年的情境式互動遊戲，身歷其境的體驗網路霸凌及毒品危害帶來的影響，為今年的計畫揭開序幕。
首波線上串聯活動「放下微笑背後的逞強」將於7月於桃園市政府青年事務局Facebook與Instagram開跑，參加者即有機會獲得超商禮券。接下來的線上沙龍講座「心靈拼圖」也將邀請網路紅人八弟（蕭志瑋）、哇賽心理學執行編輯蔡佳璇，以直播的方式與網友輕鬆閒聊互動，並分享自身面對網路霸凌經驗。
實體活動則於9月份開跑，校園宣導活動將前進桃園市的大專院校，針對反毒、反暴力及網路隱私，由專業講師進行宣導，活動現場除了桃青之星表演外，更有重量級歌手李玉璽搭配犀牛劇團共同演出。網路公民素養論壇「我們與霸凌的距離」屆時也將邀請歐陽靖、嘻小瓜至現場與iWIN網路內容防護機構專業講師劉昱均、知名心理podcast頻道「草木談心」的黃毓亭針對網路安全隱私及網路霸凌進行深度對談，期待促進青年學子思考改變其觀點。更多活動資訊及報名可上網路公民素養推廣計畫官方網站https:// tyyounghealth.tw.tw