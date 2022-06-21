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最強童星復出！35年前演桃太郎暴紅　重現螢幕「來收妖」

▲林小樓客串演出看護，劇中將揭穿陳美鳳老公正斌的死因。（圖／民視提供）
▲林小樓客串演出看護，劇中將揭穿陳美鳳老公正斌的死因。（圖／民視提供）

記者江芷稜/綜合報導

2022-06-21 00:05:00

54歲的演員林小樓日前加入民視八點檔《黃金歲月》，客串飾演看護「阿鳳」，她第一次來客串民視的八點檔，覺得好新鮮，尤其一起演出的演員都是老朋友，從陳美鳳、霍正奇、梁佑南、龍天翔、胡鴻達等人，都是以前演出有合作，或者有上過的綜藝通告，進棚當天心情好像同學會，大家你一言我一句，還會分享美食零嘴，最後因為太歡樂，讓她忍不住求饒說「我先離席一下，我台詞很多」。

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▲林小樓客串民視八點檔《黃金歲月》，演出看護阿鳳，和老朋友演戲像開同學會，歡樂不斷。（圖／民視提供）
▲林小樓客串民視八點檔《黃金歲月》，演出看護阿鳳，和老朋友演戲像開同學會，歡樂不斷。（圖／民視提供）
▲林小樓和收養的流浪貓合照，她說平常也會接到朋友任務要去野外營救剛出生的貓咪。（圖／民視提供）
▲林小樓和收養的流浪貓合照，她說平常也會接到朋友任務要去野外營救剛出生的貓咪。（圖／民視提供）
此次回歸客串演出，有不少網友截圖分享說她是桃太郎要回來收妖的，她笑說播出當下也有收到許多朋友拍照傳給她，讓她驚呼民視八點檔的能見度超廣，對於網友的評論也很開心，她很感謝這一次民視的邀約，加上角色的特別，讓受到不少關注。林小樓發現民視拍攝的環境很不一樣，因為有氣喘的關係，對於拍攝整整一部八點檔連續劇，還是有些恐懼，但像這一次阿鳳的角色，來客串幾場戲，跟老朋友合作，覺得很過癮。

▲林小樓18歲演出桃太郎，紅遍大街小巷。（圖／民視提供）
▲林小樓18歲演出桃太郎，紅遍大街小巷。（圖／民視提供）
▲林小樓18歲時演紅桃太郎一角。（圖／民視提供）
▲林小樓18歲時演紅桃太郎一角。（圖／民視提供）
林小樓表示近期很多觀眾會找出桃太郎的劇照來跟現在阿鳳做對比照，她則開心說沒關係，對觀眾的反應都很正向，也給她強心針。她分享曾經表演的時候看到媽媽帶小孩來看表演，並說「我從小看你的戲長大的」，還有「這是媽媽小時候的偶像」，她說她其實內心都很開心，因為這些話都是鼓勵她的，也是她繼續表演的動力。

被問到近況，她表示目前單身，平常就是準備晚會的表演，規律的做伸展運動，偶爾曬一下收養的3隻流浪貓，她表示疫情的關係，很多活動都取消，所以很開心在這過程中，還能客串民視的八點檔，也很開心可以為戲帶來話題，她說要觀眾密切鎖定《黃金歲月》，是很關鍵的劇情，要拭目以待。

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