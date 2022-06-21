限今天！超商夏至懶人包　拿鐵55杯近半價「喝到明年底」

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全家超商今（21）日推出夏至「消暑99」一日限定快閃，今早10點起在APP隨買跨店取開賣現煮咖啡、霜淇淋最低5.4折起，商品可兌換至明年12月25日，每位會員每商品限購1組。
每月固定發動「好咖日」的全家，現在平時已鮮少推出經典美式、拿鐵大組數低折扣促銷，這次大杯拿鐵55杯1699元，平均單杯31元，5.6折已是逼近買一送一半價，且可一路喝到明年底，對於每天必喝一杯全家咖啡的上班族來說，是值得入手的囤杯數好時機。
📍大杯經典美式65杯1699元，約5.8折
（單杯原價45元，平均特價26元）
📍大杯經典拿鐵55杯1699元，約5.6折
（單杯原價55元，平均特價31元）
📍大杯特濃美式55杯1699元，約5.6折
（單杯原價55元，平均特價31元）
📍大杯特濃拿鐵48杯1699元，約5.4折
（單杯原價65元，平均特價35元）
📍私品茶55元品項32杯999元，約5.7折
（單杯原價55元，平均特價31元）
📍霜淇淋全品項32支999元，約6.4折
（單支原價49元，平均特價31元）
🟡7-ELEVEN
📍CITY PRIMA經典拿鐵買2送2，約5折
（單杯原價90元，平均特價45元）
📍冰淇淋紅茶買2送2，約5折
（單杯原價65元，平均特價33元）
📍哈根達斯聯名冰沙任兩杯199元，約6.7折
（單杯原價149元，平均特價100元）
🟡萊爾富
推出吐司、涼麵、冰品等消暑輕食，即日起至6月28日開跑優惠，究柔吐司家庭號搭配林鳳營鮮奶936ml，原價最高151元、合購價109元，另購買任一款究柔吐司（家庭號除外），可用10元加購原價30元的指定款樂法私藏茶飲。
悶熱氣候缺乏食欲，清爽涼麵49元起，包括售價52元的涼麵本舖招牌麻醬涼麵、涼麵本舖招牌蒜辣涼麵，以及售價62元的特重級原味麻醬涼麵、特重級辣味麻醬涼麵等皆享優惠價。
冰品部份，小美冰品系列任選第2件5折，哈根達斯指定款冰品則有新品價89元，相當於7.7折，包括哈根達斯西瓜草莓冰淇淋迷你杯、哈根達斯櫻桃黑莓冰淇淋、哈根達斯西瓜草莓脆皮雪糕等新品。
🟡OK超商
看準高溫消暑商機，獨家推出王品集團「被餐廳耽誤的冰沙」新品，包含「石二鍋冬瓜檸檬冰沙」、「陶板屋桑椹醋冰沙」，原價皆是65元，6月29日前享任選2件6折，平均單款特價39元。
日本邊境開放引發旅遊風潮， OK超商趁勢開賣來自日本北海道的雪糕品牌Niseko，推出全新的「Niseko北海道牛奶巧酥雪糕」、「Niseko北海道紅豆煉乳雪糕」，售價49元，6月29日前第2件6折。