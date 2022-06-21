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限今天！超商夏至懶人包　拿鐵55杯近半價「喝到明年底」

▲全家超商推出單日限定的夏至快閃優惠，65杯美式、55杯拿鐵皆1699元，且可喝到明年底，是囤杯數的絕佳時機。（圖／業者提供）
▲全家超商推出單日限定的夏至快閃優惠，65杯美式、55杯拿鐵皆1699元，且可喝到明年底，是囤杯數的絕佳時機。（圖／業者提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-06-21 00:05:592022-06-21 00:09:27

今（21）日是二十四節氣之一的「夏至」，也是一年之中白晝最長、黑夜最短的一天，夏至過後將更明顯感受到氣溫上升，正式宣告夏季來臨。四大超商迎接夏至，紛紛端出快閃活動，《NOWnews今日新聞》整理四大超商夏至優惠懶人包，一次鎖定各家消暑好康。

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🟡全家
全家超商今（21）日推出夏至「消暑99」一日限定快閃，今早10點起在APP隨買跨店取開賣現煮咖啡、霜淇淋最低5.4折起，商品可兌換至明年12月25日，每位會員每商品限購1組。

每月固定發動「好咖日」的全家，現在平時已鮮少推出經典美式、拿鐵大組數低折扣促銷，這次大杯拿鐵55杯1699元，平均單杯31元，5.6折已是逼近買一送一半價，且可一路喝到明年底，對於每天必喝一杯全家咖啡的上班族來說，是值得入手的囤杯數好時機。

📍大杯經典美式65杯1699元，約5.8折
（單杯原價45元，平均特價26元）

📍大杯經典拿鐵55杯1699元，約5.6折
（單杯原價55元，平均特價31元）

📍大杯特濃美式55杯1699元，約5.6折
（單杯原價55元，平均特價31元）

📍大杯特濃拿鐵48杯1699元，約5.4折
（單杯原價65元，平均特價35元）

📍私品茶55元品項32杯999元，約5.7折
（單杯原價55元，平均特價31元）

📍霜淇淋全品項32支999元，約6.4折
（單支原價49元，平均特價31元）

▲拿鐵5.6折已逼近「買一送一」，且55杯可喝到明年底，算是很可以入手囤杯數的絕佳時機。（圖／全家提供）
▲拿鐵5.6折已逼近「買一送一」，且55杯可喝到明年底，算是很可以入手囤杯數的絕佳時機。（圖／全家提供）
🟡7-ELEVEN
📍CITY PRIMA經典拿鐵買2送2，約5折
（單杯原價90元，平均特價45元）

📍冰淇淋紅茶買2送2，約5折
（單杯原價65元，平均特價33元）

📍哈根達斯聯名冰沙任兩杯199元，約6.7折
（單杯原價149元，平均特價100元）

▲7-ELEVEN針對夏至推出冰淇淋紅茶買二送二。（圖／手機截圖）
▲7-ELEVEN針對夏至推出冰淇淋紅茶買二送二。（圖／手機截圖）
🟡萊爾富
推出吐司、涼麵、冰品等消暑輕食，即日起至6月28日開跑優惠，究柔吐司家庭號搭配林鳳營鮮奶936ml，原價最高151元、合購價109元，另購買任一款究柔吐司（家庭號除外），可用10元加購原價30元的指定款樂法私藏茶飲。

悶熱氣候缺乏食欲，清爽涼麵49元起，包括售價52元的涼麵本舖招牌麻醬涼麵、涼麵本舖招牌蒜辣涼麵，以及售價62元的特重級原味麻醬涼麵、特重級辣味麻醬涼麵等皆享優惠價。

冰品部份，小美冰品系列任選第2件5折，哈根達斯指定款冰品則有新品價89元，相當於7.7折，包括哈根達斯西瓜草莓冰淇淋迷你杯、哈根達斯櫻桃黑莓冰淇淋、哈根達斯西瓜草莓脆皮雪糕等新品。

▲買究柔吐司可用10元加購樂法私藏茶飲指定口味。（圖／萊爾富提供）
▲買究柔吐司可用10元加購樂法私藏茶飲指定口味，或是家庭號搭配林鳳營鮮奶936ml組合價109元。（圖／萊爾富提供）
🟡OK超商
看準高溫消暑商機，獨家推出王品集團「被餐廳耽誤的冰沙」新品，包含「石二鍋冬瓜檸檬冰沙」、「陶板屋桑椹醋冰沙」，原價皆是65元，6月29日前享任選2件6折，平均單款特價39元。

日本邊境開放引發旅遊風潮， OK超商趁勢開賣來自日本北海道的雪糕品牌Niseko，推出全新的「Niseko北海道牛奶巧酥雪糕」、「Niseko北海道紅豆煉乳雪糕」，售價49元，6月29日前第2件6折。

▲OK超商獨家推出王品集團「石二鍋冬瓜檸檬冰沙」、「陶板屋桑椹醋冰沙」，原價65元，任2件6折，平均單款特價39元。（圖／業者提供）
▲OK超商獨家推出王品集團「石二鍋冬瓜檸檬冰沙」、「陶板屋桑椹醋冰沙」，原價65元，任2件6折，平均單款特價39元。（圖／業者提供）

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