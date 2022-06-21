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俄情報蒐集艦繞行北海道　日媒：罕見

▲中國與俄羅斯海軍多艘艦艇近期頻繁於在日本北海道外海航行。（圖／翻攝自日本防衛省統合幕僚監部）
▲中國與俄羅斯海軍多艘艦艇近期頻繁於在日本北海道外海航行。（圖／翻攝自日本防衛省統合幕僚監部）

中央社

2022-06-21 06:03:03

（中央社記者楊明珠東京20日專電）俄羅斯海軍的情報蒐集艦5月至6月間繞行北海道，日本認為俄軍此舉實屬罕見，可能是藉由攔截無線電通訊等方式在警戒監視日本東北的自衛隊與美軍的行動。

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日本產經新聞報導，日本政府相關人士表示，日本和美國是七大工業國集團（G7）成員，美、日針對持續侵略烏克蘭的俄羅斯發動經濟制裁等措施，加強施壓力道，俄艦繞行北海道目的可能是為了牽制美日。

繞行北海道的是一艘俄羅斯海軍巴爾珊級情報蒐集艦（Balzam-class intelligence ship），5月18日在宗谷海峽（位於庫頁島與日本北海道之間）朝東通過，航行在北方領土、東北三陸外海的海域後折返；6月7日在宗谷海峽朝西通過後南下。

本月9日在津輕海峽（位於日本本州與北海道之間）朝東航行，再度繞行北海道；12日西進宗谷海峽。

這艘情報蒐集艦在幾個地點關掉引擎行動。一般認為，除了是在攔截日本航空自衛隊千歲基地（北海道）、美國空軍三澤基地（青森縣）等地的無線電通訊外，同時在蒐集雷達的電子情報。也有可能是在試探日本自衛隊與美軍對這艘艦艇的反應。

日本除了出動海上自衛隊大湊警備隊（青森縣）的多用途支援艦「周防」號、第一飛彈快艇隊（北海道）「若鷹」號從海上蒐集情報外，第2航空群（青森縣）的P-3C反潛機也進行警戒監視。

在日本周邊海域，日本自衛隊本月9日觀察到俄羅斯海軍的驅逐艦、護衛艦等航行在北海道東方的太平洋上。艦隊航行經過千葉縣犬吠埼外海、東京都的伊豆群島，19日穿越沖繩本島與宮古島之間的海域航向東海。但這與繞行北海道的情報蒐集艦是不同的行動。

日本官房副長官磯崎仁彥今天在例行記者會上表示，密切關注俄羅斯軍方的動向，同時對於日本周邊空域和海域也會做好完全的警戒監視。（編輯：馮昭）1110620

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