俄情報蒐集艦繞行北海道　日媒：罕見

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繞行北海道的是一艘俄羅斯海軍巴爾珊級情報蒐集艦（Balzam-class intelligence ship），5月18日在宗谷海峽（位於庫頁島與日本北海道之間）朝東通過，航行在北方領土、東北三陸外海的海域後折返；6月7日在宗谷海峽朝西通過後南下。
本月9日在津輕海峽（位於日本本州與北海道之間）朝東航行，再度繞行北海道；12日西進宗谷海峽。
這艘情報蒐集艦在幾個地點關掉引擎行動。一般認為，除了是在攔截日本航空自衛隊千歲基地（北海道）、美國空軍三澤基地（青森縣）等地的無線電通訊外，同時在蒐集雷達的電子情報。也有可能是在試探日本自衛隊與美軍對這艘艦艇的反應。
日本除了出動海上自衛隊大湊警備隊（青森縣）的多用途支援艦「周防」號、第一飛彈快艇隊（北海道）「若鷹」號從海上蒐集情報外，第2航空群（青森縣）的P-3C反潛機也進行警戒監視。
在日本周邊海域，日本自衛隊本月9日觀察到俄羅斯海軍的驅逐艦、護衛艦等航行在北海道東方的太平洋上。艦隊航行經過千葉縣犬吠埼外海、東京都的伊豆群島，19日穿越沖繩本島與宮古島之間的海域航向東海。但這與繞行北海道的情報蒐集艦是不同的行動。
日本官房副長官磯崎仁彥今天在例行記者會上表示，密切關注俄羅斯軍方的動向，同時對於日本周邊空域和海域也會做好完全的警戒監視。（編輯：馮昭）1110620