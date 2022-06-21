俄放行「中吉烏鐵路」　中國專家：解決被制裁的物流問題

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徐坡嶺分析，多年來，自有資金佔俄羅斯固定資產投資的比例，一直維持在50%-60%之間，對資本市場和銀行體系融資依賴度不高，因此西方針對俄羅斯的金融制裁，對實體經濟傷害不大，俄羅斯在金融上穩住之後，經濟很快就穩住了。相反的，在俄國挺住衝擊後，制裁的「迴旋標」已經開始傷害到歐美，歐洲有些國家的通膨率已超過20%，美國現在也陷入類似的困境，股市連續下跌。
徐坡嶺續指，俄羅斯應對西方制裁最大的牌應該就是能源和糧食，並認同是西方無限制印鈔、無擔保發債，把世界經濟推入到糟糕的境地，這情況早在2020年的新冠疫情發生前就有了，疫情發生後更加快速，也早於俄羅斯的特別軍事行動。只是俄羅斯對全球經濟惡化還是負有責任，因為俄烏衝突導致全球能源和糧食市場被打亂，接著西方對俄制裁也把供應鏈打亂，這些都是導致全球通膨升高的原因。
此外，俄羅斯經濟也並非全無麻煩。徐坡嶺指出，長期來看，俄羅斯最主要的麻煩有4個，一是結算問題，這使很多訂單沒辦法付款；二是物流問題，黑海的港口由於俄烏衝突無法進出口貨物，俄羅斯的船從波羅的海沿岸的港口出去，歐洲不讓停靠，進口到俄羅斯的貨物，歐洲的貨運公司也不給運送，現在俄羅斯只有聖彼得堡和加里寧格勒的港口可以幫助運貨；三是供應鏈被中斷，6003家俄國企業中，有86.8%受到制裁影響，其中11.7%的企業被迫完全或部分停業，不過77.4%企業已經適應制裁了；第四就是俄羅斯的海外業務和外資流入，受制裁影響，俄羅斯很多海外市場被剝奪了。綜合上述，俄羅斯要讓經濟恢復正常，實現經濟結構轉型，需要解決很多難題。
至於俄羅斯為了解決物流問題，故而要向東、向南、向北極方向加強基礎設施建設，這是否與最近俄國放行「中吉烏鐵路」有關，徐坡嶺則回答，中吉烏鐵路是向南的佈局，在俄烏衝突的背景下放行了，以前俄羅斯不讓修中吉烏鐵路的原因是要搞歐亞經濟走廊，必須得搭上中國的中歐班列，要是在這修很多路的話，就把俄羅斯遠東的鐵路給替代閒置了，所以一直不鬆口；現在俄羅斯被制裁，物流成了大問題，因此蒲亭才放行了這段鐵路，這裡面的核心還是中俄關係，中俄之間有政治互信，在經濟上的合作就能實現互利共贏。