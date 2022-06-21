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又是酒駕！29歲女開百萬敞篷撞死修路工　肇事後還不停　

▲新北市淡水區今（21）日凌晨2點發生一起死亡車禍，29歲的林姓女子駕駛BMW雙門敞篷跑車，行經民權路與民族路口時，高速撞上一位54歲方姓工人，方男被撞飛後當場失去呼吸心跳，送醫不治。（圖／翻攝畫面）
▲新北市淡水區今（21）日凌晨2點發生一起死亡車禍，29歲的林姓女子駕駛BMW雙門敞篷跑車，行經民權路與民族路口時，高速撞上一位54歲方姓工人，方男被撞飛後當場失去呼吸心跳，送醫不治。（圖／翻攝畫面）

編輯中心/綜合報導

2022-06-21 06:55:39

又是酒駕惹的禍！新北市淡水區今（21）日凌晨2點左右發生一起死亡車禍，29歲的林姓女子駕駛BMW雙門敞篷跑車，行經民權路與民族路口時，無視該路段正在實施修路工程，直接高速撞上一位54歲方姓工人，方男被撞飛後當場失去呼吸心跳，送醫不治。而林女撞到人後第一時間甚至並未停車，被其他施工人員以工程車擋住才停下，警方給林女實施酒測，酒測值高達0.77毫克/L，將依公共危險、過失致死罪送辦。

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▲新北市淡水區今（21）日凌晨2點發生一起死亡車禍，29歲的林姓女子駕駛BMW雙門敞篷跑車，行經民權路與民族路口時，高速撞上一位54歲方姓工人，方男被撞飛後當場失去呼吸心跳，送醫不治。（圖／翻攝畫面）
▲新北市淡水區今（21）日凌晨2點發生一起死亡車禍，29歲的林姓女子駕駛BMW雙門敞篷跑車，行經民權路與民族路口時，高速撞上一位54歲方姓工人，方男被撞飛後當場失去呼吸心跳，送醫不治。（圖／翻攝畫面）
據了解，林女當時車上載著28歲的女姓友人黃女，兩人在台北市區喝酒後要返回淡水的住家，開車行經事故路段時，方男正在替修路工程實施交管，不料林女酒後開車完全沒有減速，直接開進施工路段，方男閃避不及遭到撞飛，送醫急救後仍宣告不治。撞擊力道相當猛烈，敞篷車的車頭損毀嚴重，前保險桿掉落，擋風玻璃也碎裂。

而林女闖禍後第一時間甚至沒有停車，還繼續往前開，是被其他工程人員用工程車擋下後才停住。由於竹圍派出所就在旁邊，警方迅速趕到現場，已經明顯醉到站不穩的林女還與警方發生爭執，讓一旁路人都看不下去，結果酒測值果然高達0.77毫克/L。

警方隨後將林女與黃女帶回偵辦，林女將依公共危險、過失致死罪送辦，同車黃女則依《道路交通管理處罰條例》裁處6000元至1萬5000元罰鍰。（編輯：倪浩軒）

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