世界不等中國？外媒：23%在華歐洲企業擬撤資

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在考慮轉移投資地點的受訪企業裡，16%的公司表示正在考慮遷往東南亞，18%的公司表示他們正在尋找亞太地區的其他地方，大約19%的人回答說歐洲，12%的人說北美，11%的人則說南亞。
報導指出，儘管中國已開始放寬對新冠肺炎的部分限制，但經濟復甦則是喜憂參半，且由於北京繼續依靠封鎖和其他限制措施來控制病毒，故下半年的前景仍然不明朗。
中國歐盟商會副會長貝漢琴（Bettina Schoen-Behanzin）表示，中國堅持疫情封控，令各企業總部別無選擇，只能看看其他地方，並直言「世界不會等中國」。
歐盟駐中國大使查佩斯（Nicolas Chapuis）20日受訪時則聲稱，雖然外企還沒離開，但對新的投資會有所影響，歐洲企業正在延遲決策，因為每個人都在等待中國退出清零策略。
在中國歐盟商會的這份調查報告裡，還提到有近60%的受訪者下調了今年的收入預測，原因是中國的新冠遏制措施；約78%的受訪者表示，由於中國政府應對新冠的策略，使當地的商業環境變得不那麼有吸引力。
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