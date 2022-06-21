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世界不等中國？外媒：23%在華歐洲企業擬撤資

▲中國清零政策面臨嚴峻挑戰，以及多地持續封控，讓外界憂心中國經濟衰退的風險正在增加。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國清零政策面臨嚴峻挑戰，以及多地持續封控，讓外界憂心中國經濟衰退的風險正在增加。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-06-21 07:17:43

中國的新冠疫情陸續都有傳出，常態核酸檢測與封控措施，都對經濟造成相當大的負擔。有外媒引述中國歐盟商會20日公布的最新調查結果，顯示有多達23%的歐洲企業考慮放棄在中國的投資，創下10年來相同調查項目的新高。

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綜合《彭博社》等外媒報導，該調查是在4月底進行，當時上海市仍處於封閉狀態，吉林等地的限制措施也擾亂了商業活動。數據顯示，歐洲企業考慮撤出中國的比例是10年來最高的，也是2月份民調記錄（11%）的2倍多。不過4月調查收到約372家企業回覆，2月則有620家。

在考慮轉移投資地點的受訪企業裡，16%的公司表示正在考慮遷往東南亞，18%的公司表示他們正在尋找亞太地區的其他地方，大約19%的人回答說歐洲，12%的人說北美，11%的人則說南亞。

報導指出，儘管中國已開始放寬對新冠肺炎的部分限制，但經濟復甦則是喜憂參半，且由於北京繼續依靠封鎖和其他限制措施來控制病毒，故下半年的前景仍然不明朗。

中國歐盟商會副會長貝漢琴（Bettina Schoen-Behanzin）表示，中國堅持疫情封控，令各企業總部別無選擇，只能看看其他地方，並直言「世界不會等中國」。

歐盟駐中國大使查佩斯（Nicolas Chapuis）20日受訪時則聲稱，雖然外企還沒離開，但對新的投資會有所影響，歐洲企業正在延遲決策，因為每個人都在等待中國退出清零策略。

在中國歐盟商會的這份調查報告裡，還提到有近60%的受訪者下調了今年的收入預測，原因是中國的新冠遏制措施；約78%的受訪者表示，由於中國政府應對新冠的策略，使當地的商業環境變得不那麼有吸引力。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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