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皮包骨3兄弟老大病逝　他悲提10疑問：貧窮或官僚殺人？

▲彰化和美鎮葉家3兄弟餓到瘦成「皮包骨」，老大昨日不幸過世，讓人鼻酸。（圖／翻攝自賴清美臉書）
▲彰化和美鎮葉家3兄弟餓到瘦成「皮包骨」，老大昨日不幸過世，讓人鼻酸。（圖／翻攝自賴清美臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-06-21 07:30:40

彰化縣和美鎮，有一家葉姓3兄弟生活貧苦，三餐不繼，3人餓到骨頭凸出來如同「皮包骨」。昨（20）日下午3點多，3兄弟的老大因敗血症引起多重性器官衰竭病逝，詳細死因仍待查。此案引發國人高度關注，知名導演、副總統賴清德辦公室前主任陳文彬，也在臉書發文心痛提出10點疑問，直呼「台灣社會不應該容許一個寶貴生命如此無聲無息的消逝！」

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▲彰化3兄弟「餓到瘦成皮包骨」，倒在房內奄奄一息。（圖／翻攝自賴清美臉書）
▲彰化和美鎮葉家3兄弟餓到瘦成「皮包骨」，議員與里長當日前去探視時，兄弟倆已倒在房內奄奄一息。（圖／翻攝自賴清美臉書）
據了解，葉家3兄弟，老大62歲、老二60歲、老三53歲，僅老三因視障被列中低收入戶，可領取輕度身障生活補助3000元，另兩人因有祖產且未申請，沒有被列為補助對象，全家只有老二有基本維生能力，打零工月賺1萬多養家糊口，但是碰上疫情沒工作，全靠補助度日，經常過著有一餐沒一餐的生活。

如今葉家老大過世，陳文彬今日凌晨在臉書發文寫下「悲傷、難過與憤怒，看見生命因為貧窮在眼前離去卻無以為力，不禁為自己的無能感到憤怒了起來」，並對此事提出10點疑問，全文如下：

1.葉家大哥究竟是因服用不明液體（疑似自殺）致腎衰竭敗血身亡？還是因營養不良致腎衰竭敗血死亡？
2.葉大哥17日被發現時已倒臥巷口，旁邊寶特瓶裝了什麼？消防人員現場回報的通訊內容是什麼？葉大哥被發現時有無呼吸？心跳？血壓？意識是否清楚？一旁的液體有無一起送驗？
3.葉家二哥表示有服用過量藥物，如果葉家大哥、二哥都疑似自殺，那動機是什麼？他們要向社會說什麼？
4. 如果葉大哥是因為營養不良身體虛弱致肺炎、腎衰竭，送醫隔天後案主要求出院。在全國關注下，彰化縣政府社會處、和美鎮公所社會課當天是否有派人探視？是否有掌握案主高風險狀況並回報？和美鎮長、縣府社會處長是否掌握案主狀況？彰化縣政府、和美鎮公所是否有人與葉氏兄弟溝通、協助、或予以強迫就醫呢？
5.一個人在沒有重症、絕食狀況下，為何會因為營養不良而死亡呢？
6.葉家老三瘦到皮包骨明顯不是一天、兩天現象，里長為何6月16日才向賴議員求援？看得出來這兩天都是里長辛苦的在一旁協助處理，但之前有沒有向其他單位求援過？里長指定的鄰長是否知情？如果知道為何沒能處理呢？如果不知道，基層公所行政體系為何已失能呢？
7.一般里內事物與里長聯繫的是村里幹事，里幹事是否知道葉家狀況？知道為何沒有協助里長？里幹事有沒有向上回報？是公所疏忽？還是里幹事沒有能力處理？里幹事是公務員，不知道是否也有失職呢？
8.如果整件事從鄰長、里長、里幹事、管區警員、派出所通通都不知道，遑論鎮長、社會處長、警察局長到縣長等級（這樣的警政、社政、民政系統也太脆弱、太不堪了吧！）但如果他們其中任一關卡有人知道，卻沒有處理，誰該承擔行政責任呢？
9.今天不管是知道不處理造成的悲劇，或是不知道沒有處理導致有人死亡，我都覺得很荒謬、誇張、難過甚至憤怒。我不知道誰是兇手？唉！或許我也是兇手之一，不是嗎？
10. 我不知道檢調是否會調查此案？並為社會大眾釋疑？這件事究竟是因貧窮殺人？官僚殺人？還是因漠視殺人？不管葉大哥死亡因果是什麼，台灣社會都不應該容許一個寶貴生命如此無聲無息的消逝。除了哀悼、憤怒之外，請問我們可以做什麼，才能不讓這樣的悲劇繼續再發生下去呢？

陳文彬最後並標註「餓殍」、「誰是兇手」、「時代的進步與人民的幸福原來是兩回事」等關鍵字，有網友在底下留言感慨「餓死是台灣的恥辱」，陳文彬也回應「看到這句話，眼淚都掉下來！」

▲彰化縣長王惠美前往探視。（圖／翻攝畫面）
▲彰化縣長王惠美前往探視。（圖／翻攝畫面）
彰化縣長王惠美則表示，悲劇發生足見社會安全網仍有檢討必要，會責成縣府團隊記取經驗，防止類似事件再發生，並將持續協助安置葉家老二與老三，呼籲民眾若有需要幫助，可以撥打縣府關懷專線1957，由專業社工服務。（編輯：倪浩軒）

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