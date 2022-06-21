俄烏戰爭危及永續發展　唐獎得主薩克斯力倡和談

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第五屆唐獎永續發展獎得主、紐約哥倫比亞大學教授傑佛瑞．薩克斯（Jeffrey D. Sachs）接受中央社專訪時說：「除直接殺戮與毀滅外，戰爭最糟的影響是我們思維改變，沒去思考我們真正需要的事，無法深謀遠慮，也沒有替後代子孫與前途著想。」
67歲的薩克斯曾任3位聯合國秘書長的特別顧問，被公認是全球最重要經濟發展專家之一。他致力終結貧窮、促進經濟成長、對抗飢餓與疾病、提倡永續環保作為，近幾個月數度在非營利組織「評論彙編」（Project Syndicate）撰文，提倡以和談終結俄烏戰爭。
早在俄烏開戰前，薩克斯就認為北大西洋公約組織（NATO）東擴在俄羅斯眼中是危險挑釁行為，以美國主導的軍事同盟和俄羅斯之間應該保留空間，以利雙方保持冷靜，無奈局勢終究步上戰爭之途。
薩克斯說：「開戰時我就說，這場戰爭不能也不該在戰場上結束，各方應該重回談判，大家一起找出能避免毀滅的共存方式，這確實是可能的。實際上，當外交看起來有進展時，某一方就會說『不，我能贏，我可以掌握一切』。一旦有這種想法，就不會有談判。」
俄烏戰爭爆發後，相關各方試圖以談判化解爭端，但進展有限。隨著烏克蘭頑強抵抗、俄軍攻勢轉移到烏東地區，和談在5月中旬陷入停擺，俄烏衝突逐漸演變成曠日廢時的消耗戰。
薩克斯說，這場戰爭極具毀滅性，大量無辜人民傷亡，數百萬人流離失所，烏克蘭蒙受嚴重損害，「我始終深信，我們必須竭盡所能讓各方回到談判桌，停止這場戰鬥」。
薩克斯主持的聯合國永續發展解決方案網路（SDSN）6月上旬在梵蒂岡召開研究小組會議，參與的10幾名國際事務專家會後共同聲明，呼籲以談判實現和平，避免消耗戰造成更多犧牲，防止烏克蘭、俄羅斯、美國、歐洲聯盟（EU）及世界其他國家人民與政府陷入「凍結的衝突」。
他們建議的停火基礎包括烏克蘭宣布中立、放棄加入北約，聯合國安全理事會5個常任理事會為烏克蘭主權、獨立及領土完整提出安全保證，俄羅斯實際掌控克里米亞數年後尋求永久法理解決方案，烏東分離地區盧甘斯克（Lugansk）、頓內茨克（Donetsk）實行自治。
但烏克蘭保衛國土有成、俄羅斯又堅決不撤軍，雙方在戰場上互不相讓，和談之路烏雲密布。
與此同時，多國領袖鼓吹增產石油，因應西方國家制裁俄羅斯產生的供給缺口，令積極推動聯合國永續發展目標（SDGs）並共同提出深度減碳路徑計畫（DDPP）的薩克斯憂心忡忡。
他說：「我們在衝突期間根本無法好好思考，無法做打算。我經由深度減碳路徑計畫知道，我們必須為未來20、30年做打算，才能實現能源轉型；戰爭期間，大家只為數小時、幾天或幾週後做打算。」
美國物價飛漲、民怨沸騰，總統拜登3月底宣布每天將釋出約100萬桶戰略石油儲備，為期半年，並敦促國會通過向租用聯邦土地卻未產油的業者收費的法律，形同逼迫國內業者增產。
薩克斯直言，俄烏戰爭不只深具毀滅性，也轉移人類對打造未來重要事項的注意力，「這可能在短期內鑄成大錯，帶領我們往錯誤方向走，更多化石燃料、更多煤礦、更多因戰爭糟糕影響而制定的權宜之計」。
他說：「談到永續發展，我們必須有前瞻思維，提前做打算，這需要和平與合作。這就是我為何如此在意各方上談判桌找到符合彼此利益的途徑，結束這場戰爭，如此一來，我們才能讓焦點回到人類福祉、打造我們想要的未來。」（編輯：周永捷）1110621