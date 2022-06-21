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吳淑珍仍未出院！陳水扁曝她幻覺症狀　再爆多項指數異常

▲前總統陳水扁透露吳淑珍已轉住普通病房，但多項指數檢查不正常，還有幻覺精神恍惚等症狀，目前仍無法出院。（圖／翻攝自陳水扁新勇哥物語臉書）
▲前總統陳水扁透露吳淑珍已轉住普通病房，但多項指數檢查不正常，還有幻覺精神恍惚等症狀，目前仍無法出院。（圖／翻攝自陳水扁新勇哥物語臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-06-21 07:56:30

前總統陳水扁的夫人吳淑珍於6月10日傳出確診消息，因吳淑珍脊髓損傷，身體本就不好抵抗力較差，陳水扁曾心急向外界求救，並直呼吳淑珍「整個人好像風中殘燭即將熄滅」。隨著吳淑珍住進高雄長庚醫院，病情逐漸穩定好轉，陳水扁昨（21）晚在臉書發文透露，吳淑珍已轉住普通病房但仍無法出院，因為吳淑珍受染疫影響，多項指數檢查不正常，且仍有幻覺、精神恍惚等症狀。

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▲前總統陳水扁透露吳淑珍確診至今症狀已有所改善，可望下週出院。（圖／翻攝自陳水扁新勇哥物語臉書）
▲吳淑珍確診以來，前總統陳水扁一直陪在身邊，不時發文分享陪病心情與吳淑珍的病情狀況。（圖／翻攝自陳水扁新勇哥物語臉書）
陳水扁上週一度宣布好消息，透露吳淑珍可望在本週出院，不過陳水扁昨晚分享吳淑珍最新病情，無奈表示「原本以為這個禮拜一、二可以出院，主治醫師林副院長通知再給他幾天。好消息是扁嫂在6月20日解除隔離，並即轉住普通病進行其他必要檢查。遵守防疫規定家屬仍不能探病」。

陳水扁指出，「由於多項指數檢查不正常，還要安排心腹超音波與胸腔CT檢查。扁嫂受染疫影響而有幻覺精神恍惚，離開病床坐上輪椅因疲累沒辦法久坐。林副院發現扁嫂講話血氧濃度會掉，加上慢性病用藥可能要重新調整」。

陳水扁最後不禁感慨，「很難期待這一、二天可以出院，而為迎接扁嫂的回家，家裡臥床將換成醫院病床方便坐起來，扁嫂更需要有一台自己專用的氧氣機。所謂長新冠的染疫後遺症可真不小！」（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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