特斯拉傳北戴河遭禁　分析：體現北京的不信任

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報導提到，6月初中國國家主席習近平赴四川成都訪問時，特斯拉也曾被禁止在成都的部分道路上行駛。去年中國軍方亦曾禁止特斯拉車輛靠近其建築群，理由是車上安裝的攝影機有安全方面的問題。
《美國之音》引述資深中國問題專家利明璋（Bill Bishop）、法國蒙泰涅研究所經濟顧問埃里克·切尼（Eric Chaney）等人分析，北戴河對特斯拉的禁令，證實習近平在四川期間，成都禁止特斯拉一事是真的，並體現中共的安全機構是如何把汽車與監控數據連結，而這也會不利中國車輛出口至海外，因為如果中國認為汽車可以成為監控的工具，那其他國家在進口來自中國的車時自然也會多加小心。
截至發稿時間為止，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）還沒有對北戴河禁令做出回應。然而，《美國之音》報導指出，他曾多次在推特上讚美中國政策，包含備受中國年輕人抱怨的「996」工作模式，並批評美國人不夠努力。
《華盛頓郵報》專欄作家石宇（Isaac Stone Fish）認為，馬斯克的沉默或許表明了他與北京之間的利益往來，因為如果這樣的事發生在美國，馬斯克勢必會對美國聯邦或地方政府大肆批評，但他面對北京時卻顯得相當安靜。