中共犯台能撐100天？台灣民意基金會民調：51%不相信

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台灣民意基金會分析指出，根本問題還是「政府是否已經準備好應對中共武力犯台」，人民的信心主要來自政府有沒有能力回應中共武力犯台。但到今天為止，台灣人民還沒看到政府已經準備好，這才是問題的根源。
當詢問「美國總統拜登5月23日在東京明確表示中國如果武力犯台，美軍會介 入保衛台灣，請問您相不相信他這項承諾？」結果發現：10.5%非常相信，29.9%還算 相信，28.8%不太相信，22.1%一點也不相信，8.7%沒意見、不知道、拒答，等於50.9%不相信美軍會保台。
分析指出，拜登談話後，最新民調確實顯示，台灣人對美軍重要時刻會協防台灣的信心提昇 了，具體地說是增加4.1個百分點，而原本存疑的人則降低2.9個百分點，在當前詭譎多變的兩岸軍事情勢下，台灣人對美軍信心增強不但是好事，更是一件重要的事，雖然和2022 年3月以前有天壤之別。
本次民調委託山水民意研究股份有限公司調查，訪問對象20歲以上成年人；抽樣方法以全國住宅電話用戶為抽樣架構；以系統抽樣加尾兩碼隨機方式抽樣；訪問日期111年6月12日至6月14日；有效樣本1,079人；抽樣誤差在95％的信心水準下，約± 2.98個百分點；加權方式依內政部人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。