中年男下巴合不攏找不出原因　竟是「肩頸僵硬」造成

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肌肉相互牽連 未及時處理僵硬問題症狀恐遍布全身
肌肉從頭、肩頸、腰延伸至腿，可謂「牽一髮而動全身」。楊龍駿醫師表示，以他的多年看診經驗，會依循患者肌肉走向，症狀發生處由近至遠來判斷哪些肌肉相互牽連，再一一進行檢查。最終發現，鄭先生會出現顳顎關節咬合異常，主因竟為「肩頸僵硬」。
楊龍駿醫師指出，肩頸肌肉有部分會延伸到顏面顳顎關節，所以肩頸太僵硬的話，整條肌肉拉扯，也有可能會影響到顳顎關節咬合。而由於鄭先生肌肉僵硬的情形較為嚴重，除了以撥筋舒緩放鬆淺層肌肉之外，臨床上也再以小針刀深入將肩頸深層肌肉鬆開。
治療隔日，鄭先生已經有兩年無法閉合的嘴巴終於可以正常合起來了，於回診追蹤時，言談之間難掩興奮與感動之情，頻頻向楊龍駿醫師道謝，「我以為自己再也無法正常吃東西，真的要感謝楊醫師讓我找回人生希望！」
找出勞損肌肉群 撥筋、小針刀助深層放鬆
在生活壓力大、3C產品使用需求大增的現代社會，辦公族、低頭族……受苦於「肩頸僵硬」的民眾越來越多，楊龍駿醫師提醒，長時間維持同樣姿勢，肌肉缺少活動的機會，自然就會導致肌肉僵硬。而局部僵硬的肌肉未及時處理，緊繃的情形可能沿著整條肌肉向全身上下蔓延，引發不同的症狀，肩頸僵硬酸痛是最常見的，往上延伸往往會造成睡眠障礙、頭暈、頭痛等症狀，往下也常導致背、腰部甚至下肢的酸脹痛。。然而，由於西醫科別分類較細，尤其在肌肉骨骼方面，更有可能會因專注在控制局部症狀，導致找不出病源，變成「頭痛醫頭、腳痛醫腳」，不僅治療效果有限，症狀也隨時有可能再復發。
楊龍駿醫師分享，長期頭痛、背痛及腰痛患者，頻換醫院、不停找方式治療卻還是無顯著效果的話，即可考慮以撥筋或小針刀的方式，撥動深層肌肉，讓其沾粘或僵硬現象得以舒緩放鬆。一旦肌肉恢復彈性，身體其他相關併發問題也能隨著迎刃而解。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54116
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