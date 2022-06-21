別忽視骨鬆問題！醫師提「保密防跌」：注意骨質密度、預防跌倒

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陳明翰指出，人體骨質密度從35歲就會開始往下掉，尤其女性在50歲停經後更要特別小心，男性則是60至65歲。至於我國骨鬆的發生率，50歲以上女性將近38%；男生則為24%。
針對高風險族群，陳明翰說明，首先是停經女性、年紀較大的長者，包含65歲以上女性、70歲以上的男性；再者，若有家族史，父母親本來就有發生骨鬆的話也是危險族群；此外，使用類固醇藥物、類風濕性關節炎、副甲狀腺、糖尿病、癌症的病患等。日常生活中有抽菸、喝酒、體重過輕、不注重鈣質攝取、很少運動等也都是風險之一。
骨鬆患者自行中斷治療危險性？
陳明翰強調，骨質疏鬆不像「感冒」一樣吃個感冒藥就能康復，骨質密度會隨著年齡持續流失，因此它的治療不能中斷，若中斷治療，會導致之前治療的效果消失，骨質也會開始往下掉，又會回到日前容易發生骨折的風險。
骨質疏鬆不會有明顯症狀，陳明翰說明，它不會突然痛起來、全身虛弱等，但它會默默地流失，中斷治療後，可能一、兩年都不會有特別感覺，不過若病患突然受到撞擊可能就會導致骨頭斷裂，或是有些老人家的身高越來越矮、越來越往前傾，也就是脊椎的椎體骨折。
▲台北榮總內科部過敏免疫風濕科陳明翰主任
「保密防跌」：注意骨質密度、預防跌倒
許多學會常呼籲「三高一低」要民眾小心高血脂、高血壓、高血糖、骨質過低，陳明翰表示，針對容易骨鬆的長輩也必須記得一個口號「保密防跌」，時時刻刻注意「骨質密度」並且預防跌倒，除了定時量血壓、血糖、血脂之外，日常生活多曬太陽並且固定時間到醫院測量骨質密度。
哪些運動、飲食能保健骨骼健康？
至於預防骨質疏鬆、保養骨骼健康的飲食，陳明翰分享，主要是含鈣的飲食包含，豆腐、豆漿、杏仁、小魚乾都可以定期攝取，也可以購買維他命D來使用，並且多曬太陽讓體內的維他命D活化。
陳明翰也提到，運動方面，無論是從事慢跑、游泳、快走、爬山、曬太陽等，最重要的是要「小心跌倒」要在適當的防護之下去從事，別讓自己暴露於風險，也建議做低程度的有氧運動，或是肌力訓練、負重訓練，譬如坐在椅子上把腳抬起來練肌肉，來強化肌肉。不過，上述運動並非能讓骨頭增生，但可以強健心肺功能、肌肉避免跌倒機率。
陳明翰總結，沒有骨鬆的民眾可以多曬太陽、攝取含鈣食物、養成良好運動習慣、增強心肺功能，進入中年以後保持肌肉量、肌肉強度；有骨鬆問題的民眾則是一定要接受常規的治療。
對於「骨鬆議題」還有更多疑問嗎？陳明翰醫師將在6月27日 (一) 15:00~15:30於健康醫療網「逃得了COVID-19逃不了骨鬆？三高一低高危險群要注意」直播節目中為大家解惑，請持續關注健康醫療網臉書粉專。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54183
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