恩恩案音檔曝光！戴瑋姍心痛：冷血侯友宜應做3個道歉
新北2歲男童恩恩染疫病逝，今日恩恩延誤送醫的音檔全曝光，揭露消防局遲遲聯繫不上衛生局人員，才導致送醫時程延誤，而新北市長侯友宜與衛生局一連串的處理方式與態度引發譁然。民進黨新北市議員戴瑋姍今（21）日表示，聽完完整公開的橫向錄音檔，衛生局整個橫向聯繫有明顯的疏失，不但消失，甚至態度消極，「如果侯市長知道有錯，卻不道歉，那是無恥」；她說，面對致命錯誤，大家看到的卻是一位瘋狂掩飾、全力演出、毫無歉意的冷血市長，「侯友宜欠恩恩與家屬，還有社會三個道歉」。
戴瑋姍說，聽完完整公開的橫向錄音檔，回首侯友宜過去多次卸責與推諉發言，令人心痛和憤怒，「侯市長，你聽過錄音檔嗎？你的鐵漢柔情都是鱷魚的眼淚嗎？你怎麼忍心欺騙恩恩爸媽這麼久？」。
戴瑋姍表示，衛生局整個橫向聯繫有明顯的疏失，不但消失，甚至態度消極，是你侯友宜的獨有政策導致延誤送醫，一個孩子的生命就因此逝去了。「如果侯市長還不知道錯在哪裡，那是無知，如果侯市長知道有錯，卻不道歉，那是無恥」。
戴瑋姍說，侯友宜欠恩恩與家屬，還有社會三個道歉，「第一個道歉，向因新北獨步全台救護車派遣制度，造成延誤送醫的恩恩道歉；第二個道歉，向遲遲要不到真相，只看到新北市府全力演出的恩恩爸媽道歉；第三個道歉，向相信侯市長準備好了，會作好防疫工作的市民道歉」。
戴瑋姍說，「侯市長，請你聽好人民對領導者的信任感不是伴隨職位而來，而是爭取來的。作為首長、領導者必須言行一致，並管束幕僚也遵行不踰」。
戴瑋姍表示，政府有權對敏感問題保持沈默，但沒有權利說謊，也沒有權利捏造事實誤導人民。22天來，面對致命錯誤，大家看到的卻是一位瘋狂掩飾、全力演出、毫無歉意的冷血市長。
戴瑋姍表示，「侯友宜請你道歉，請你嚴重失職的局處首長，負起他們應負的政治責任。」