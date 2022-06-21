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立陶宛下物資禁令！俄飛地加里寧格勒跨境鐵路慘遭封鎖

▲立陶宛宣布，自18日起將切斷俄羅斯重要軍事外飛地「加里寧格勒州」（Kaliningrad Oblast）的鐵路貨運，屆時約有半數輸出俄羅斯貨物遭影響。圖為俄國總統蒲亭。（圖／美聯社／達志影像）
▲立陶宛宣布，自18日起將切斷俄羅斯重要軍事外飛地「加里寧格勒州」（Kaliningrad Oblast）的鐵路貨運，屆時約有半數輸出俄羅斯貨物遭影響。圖為俄國總統蒲亭。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-06-21 09:59:29

俄羅斯發動俄烏戰爭以來屢受歐盟禁令制裁，日前與俄羅斯接壤的立陶宛宣布，自18日起將切斷通往俄羅斯領土「加里寧格勒州」（Kaliningrad Oblast）的鐵路貨運，由於加里寧格勒位於歐洲波羅的海南岸，乃俄羅斯重要軍事外飛地，屆時禁令執行後將會直接砍斷前哨基地50%的進口物資，此決定也引來俄羅斯跳腳，抗議立陶宛的挑釁行為。    

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根據《路透社》、《美聯社》等外媒報導，加里寧格勒州長阿里漢諾夫（Anton Alikhanov）17日宣布，有鑑於西方制裁，立陶宛當局宣布禁止俄羅斯透過鐵路進出口貨物至與波蘭、立陶宛接壤的加里寧格勒，禁令一出加里寧格勒約有半數俄國供應貨物受影響。

由於加里寧格勒州與和俄羅斯本土完全不相連，地理位置上濱臨波羅的海，位於歐盟成員國立陶宛和波蘭之間，是俄羅斯重要的軍事外飛地，極具戰略意義；自立陶宛宣布獨立後，加里寧格勒州居民現在如走陸路進出俄羅斯本土，就必須經過立陶宛和白俄羅斯。俄烏戰爭以來，俄羅斯正是持續通過立陶宛的鐵路網，將歐盟批准的建築材料、技術設備等商品運送至加里寧格勒。

▲芬蘭的奧蘭群島，以及瑞典的哥特蘭島，都與俄國外飛地－加里寧格勒相當近。（圖／翻攝自每日郵報）
▲俄國外飛地－加里寧格勒接壤立陶宛、波蘭，也和芬蘭的奧蘭群島，以及瑞典的哥特蘭島相當近。（圖／翻攝自每日郵報）
不過在立陶宛取得布魯塞爾的許可後，當地時間18日起將切斷這條供應線，包含煤炭、金屬、電子產品與水泥等受制裁的貨物將受影響，涵蓋加里寧格勒將近50％的俄羅斯輸入產品；路透社指出，加里寧格勒是俄羅斯波羅的海艦隊總部的所在地，同時也部署了可攜帶核彈頭的伊斯坎德爾飛彈（Iskander）發射系統和高超音速 Kinzhal 飛彈，先前俄國國防部甚至坦言已在加里寧格勒模擬能攜帶核彈的飛彈襲擊。

對於立陶宛的這道禁令，惱怒的俄羅斯方先是由外交部表達不滿，同時召見莫斯科的立陶宛駐俄臨時代辦抗議其挑釁行為。加里寧格勒州長阿里漢諾夫表示，此舉嚴重影響自由進出加里寧格勒地區的權利，但立陶宛官員則建議俄方改通過海運，將貨物運往加里寧格勒港口，這也是俄國唯一全年不結冰的港口；阿里漢諾夫亦表示目前已經有2艘船往返加里寧格勒與聖彼得堡之間運送貨物，年底前還有另外7艘船將投入使用，呼籲市民不要因為立陶宛的禁令而產生恐慌性搶購。
 

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