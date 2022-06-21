房地合一稅2.0、日圓狂貶 前進日本置產再掀熱潮

隨著台灣房地合一稅2.0版上路，及近二年來日圓匯率持續低點，前進日本置產再掀熱潮。深耕台灣及日本房產15年經驗的房產達人張本宇浩表示，高資產族群喜愛入手日本房產主因，除了日本房市向來穩定外，日本東京房地產與台北相比，入手門檻低、投報率高也是一大誘因。





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張本宇浩是株式會社Keyvest Japan(丰睿國際)不動產營業部部長，據他以整體大環境來比較，日本比起部份新興市場國家，政經環境風險低，不論是人文生活條件、經濟環境或是友善的房市政策，確實較易獲得外國投資人青睞，再加上貨幣寬鬆、日圓貶值等因素，更有利於房市的布局。





就丰睿國際為例，以服務高資產族群客戶為主，許多客戶將重心放在東京23區的房產物件，就長期來看，投報率可以達到4%~5%左右，如果是在週邊的琦玉縣或是神奈川，則有機會獲得更高的投報。不過，張本宇浩建議，整個東京最核心的23區面積大約是雙北市的25%，但卻容納1.5個雙北的人口數，因此，相較週邊地區更好出租、好出售，較適合剛入門的投資者。





此外，如果資金準備充足，張本宇浩建議投資者可以選擇東京23區且屋齡在5年以內的整棟建物下手，因為，整棟建物在融資上較為容易，且一次擁有多戶出租，更能平均分攤「空室風險」。





相較於過往台灣房地產驚驚漲時代，現今不論海內外，想要投資房產還須專業資訊輔助，不論是房產的脈動、趨勢變化、標的物選擇時機等等，尤其是海外投資，更需要瞭解兩國風俗民情、金融、相關法規等方面的專業房產顧問協助。





張本宇浩不僅在台灣擔任過房仲，移居日本之後，更在日本房產業默默耕耘了多年，因此對於兩邊的差異以及需求能夠深刻理解，很願意站在客戶角度提供建議。至於許多跨國投資人所擔心的貸款、融資方面的諮詢，以及房產購入之後，後續所衍生的管理、租賃、買賣等問題，Keyvest Japan團隊都有專業夥伴可以提供協助。





事實上，不只是房產投資，Keyvest Japan更曾協助台灣新創公司前進日本，從公司登記、辦公室尋找、員工住宿等一連串的服務，並提供日本稅務、法務的友善資源，讓這些公司在日本開創事業初期能更加順利。由於疫情阻隔，團隊善用遠距視訊看屋、簽約等貼心服務，為投資者解決相關煩惱。



