氣質女星「被懷疑代孕」　好友怒發分娩前照片

選秀節目出身的大陸女歌手張碧晨，去年1月坦承未婚生女，孩子的父親是同為歌手的小天王華晨宇（花花），兩人宣布共同撫養孩子。沒想到，1年多過去，近日微博網友點出張碧晨出席活動時間點，質疑女方找代理孕母，對此，張碧晨友人公開待產照片，無奈地表示：「從來沒有這麼荒唐地想過，有一天一位母親需要通過孕照來證明自己生育過。」
大陸網友19日突然PO出張碧晨數張活動照，指她的女兒2019年2月出生，2018年11月公開亮相時，應該已經懷孕7個月，但肚子卻是一片平坦，譏諷實在太神奇了，「這真的不是人類醫學奇蹟嗎？」傳言發酵後，張碧晨本人沒有回應，但好友、華誼音樂副總經理看不下去，索性貼出張碧晨極私人、躺在病床上等待分娩，以及產後抱著嬰兒的照片闢謠。
張碧晨友人心疼說道，從張碧晨懷孕到生產，自己自始至終都陪在對方身邊，孩子是33週誕下的早產兒，出生時僅1760公克，「從來沒有這麼荒唐地想過，有一天一位母親需要通過孕照來證明自己生育過，真是無奈至極」、「以後孩子長大，我真心不希望她看到的世界是這個樣子的」。
好友說，原本希望時間能證明一切，孰料，近日微博上的言論，讓經歷過風雨的他們仍感到驚心動魄，「可以如此沒底線，罵孩子、造謠代孕、惡意傳播、惡毒詛咒」，強調絕對不會縱容惡意，「我能做的有限，但我一定會盡力去做」，將為張碧晨討公道。（編輯：楊穎軒）