恩恩案「橫向錄音檔」曝光！衛生局：同仁語氣被惡意曲解

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衛生所對於電話沒人接則回應，中央疫情指揮中心成立了兩年多來，交付全國地方衛生局須依照中央指引配合執行辦理各項防疫工作，新北市衛生局設置有防疫專線、防疫手機及疾管防疫人員直撥分機號碼等多線電話，提供各防疫單位橫向聯繫管道。
衛生局指出，4/14當天新北市確診360人、居隔人數高達1萬多人是全國最多，依據當時中央防疫規範，針對確診者及接觸者的處置有諸多繁瑣流程，包括確診者收治、疫調、匡列，接觸者居隔管理、採檢，每一個個案、居隔者都要由衛生局、衛生所人員透過電話反覆聯繋多次，當時衛生局、衛生所每天電話量暴增，每一位同仁都在工作崗位上努力認真協助每一通民眾來電的需求。
若進線通報為快篩陽或確診個案，處理同仁都需先在中央法定傳染病系統輸入個資以核對是否為確診或隔離個案，以便後續依傳染病防治法規定進行處理。4/14晚間衛生局同仁接獲消防局來電通報，主動詢問個案狀況得知有出現紫斑症狀，立即連絡雙和醫院調度專責病床安排收治，醫院回覆可收案便立即通知家屬及119送醫。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。