COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

恩恩案「橫向錄音檔」曝光！衛生局：同仁語氣被惡意曲解

▲新北市中和2歲男童染疫重症亡，男童父親事後要求市府告訴他「在等待救護車到來的81分鐘，到底發生了什麼」。（圖／讀者提供）
▲新北市中和2歲男童染疫重症亡，男童父親事後要求市府告訴他「在等待救護車到來的81分鐘，到底發生了什麼」。（圖／讀者提供）

編輯中心/綜合報導

2022-06-21 10:26:38

恩恩案持續延燒，今天（21日）有媒體曝光相關錄音檔，並指出衛生所電話沒人接、接線者態度輕率，成為延誤送醫的主因，對此，新北市衛生局稍早發布聲明回應，所有資料證據，都已送交司法單位，呼籲有心人士切勿惡意曲解同仁通話中語氣，抹煞同仁的努力與付出。

我是廣告 請繼續往下閱讀
衛生局表示，所有資料證據，包括録音檔案在內，都已經送交司法單位，只要偵辦需要，所有人都會接受調查，沒有例外；另外「當時」是依照中央的相關規定執行，也在事情發生後，將處理流程和時序，送交中央，中央的公開答覆是「沒有延誤就醫」。

衛生所對於電話沒人接則回應，中央疫情指揮中心成立了兩年多來，交付全國地方衛生局須依照中央指引配合執行辦理各項防疫工作，新北市衛生局設置有防疫專線、防疫手機及疾管防疫人員直撥分機號碼等多線電話，提供各防疫單位橫向聯繫管道。

衛生局指出，4/14當天新北市確診360人、居隔人數高達1萬多人是全國最多，依據當時中央防疫規範，針對確診者及接觸者的處置有諸多繁瑣流程，包括確診者收治、疫調、匡列，接觸者居隔管理、採檢，每一個個案、居隔者都要由衛生局、衛生所人員透過電話反覆聯繋多次，當時衛生局、衛生所每天電話量暴增，每一位同仁都在工作崗位上努力認真協助每一通民眾來電的需求。

若進線通報為快篩陽或確診個案，處理同仁都需先在中央法定傳染病系統輸入個資以核對是否為確診或隔離個案，以便後續依傳染病防治法規定進行處理。4/14晚間衛生局同仁接獲消防局來電通報，主動詢問個案狀況得知有出現紫斑症狀，立即連絡雙和醫院調度專責病床安排收治，醫院回覆可收案便立即通知家屬及119送醫。（編輯：陳苾暐）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

新北2歲童染疫亡！「恩恩案」懶人包　事件始末一次看懂

恩恩案錄音遭外流！消防局：事證已交檢調　將還家屬真相

恩恩案洩錄音！新北消防員自首　卓冠廷：捍衛吹哨者權益

橫向錄音檔曝光！消防局找不到衛生局所　恩恩爸怒轟打臉

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
距離年底九合一大選還有一段時間，您比較看好桃園市哪一位參選人？

距離年底九合一大選還有一段時間，您比較看好桃園市哪一位參選人？

繼續作答
即時
推薦閱讀