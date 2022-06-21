小孩服用「褪黑激素」過量導致中毒　專家示警：褪黑激素中毒沒有解藥！

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褪黑激素是幫助調控睡眠週期的激素，在台灣被歸類為「藥品」，但在美國卻屬於一般營養品，因此褪黑激素並不受美國食品藥物管理局（FDA）的監管，甚至可以在藥店販售，但也有研究人員發現，有些標示內容與瓶中的實際成分不符。近年來，褪黑激素已成為助眠保健品的新寵兒，美國民眾只要到藥局就能輕易買到，2016年至2020年間銷量成長達150%！
該項研究的領導作者之一萊拉克（Karima Lelak）推測，這個現象有可能是因疫情的關係，造成許多人都出現焦慮與睡眠問題，促使服藥者增加，再加上疫情期間的封鎖政策，導致孩童待在家中的時間過長，從而增加了孩童接觸家中藥品的機會。
萊拉克表示，父母可能認為退黑激素就像一般維他命補充劑，因而掉以輕心，平日在家中也將其隨意擺放。事實上，褪黑激素可能會對兒童造成危險，建議家長務必將其妥善存放於安全位置。
雖然有些人服用大量褪黑激素後，並無產生明顯的負面影響，但專家警告，過量服用褪黑激素導致中毒並沒有解藥。對於誤食的兒童，醫師也只能讓家長多加留意是否出現症狀，一旦發現呼吸緩慢或其他異常症狀，就要馬上送醫救治。
原文出自：《U.S.News》
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