高雄市國中女教師遭控性霸凌　人本：師師相護、包庇違法

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林老師知悉遭投訴後，便在課堂上公然威脅、報復學生，表示「說謊的人我一定會找出來是誰」、「歡迎再去市政府，把這個也投訴，我會發函給教育局，我連教育局一起告，這叫栽贓」等。
教育部在去年11月初通知青年國中，但學校僅回覆「林老師自述沒有說過有關言語侮辱學生及父母，只有極少數學生說老師上課講話太快、有時會罵人。已通知林老師注意用語措詞」。高雄市教育局於去年11月中要求學校通報，學校才依法進行性平通報，但學校性平會以「無人申請或檢舉」為由，決議「不受理」便草草結案。一直到人本基金會於11月18日提出校園性別事件檢舉調查書，學校才不得不啟動調查，事件的真相才有機會被還原。
人本基金會表示，今年4月，學校性平會調查認定林老師罵學生「陽痿」、「處男」、「硬不起來」等都成立性霸凌，造成的負面影響不可謂不大，但未做出「情節重大」的認定，僅建議予以申誡處分；後續學校根據性平會決議召開考核會，兩度決議不懲處林老師。
人本基金會提到，本案除師師相護，應予譴責外，校長也一再違法失職，包括學校未在知悉的第一時間進行性平通報，違反《性別平等教育法》規定；性平調查報告明確指出，林老師除性霸凌言語外，還說「你們一點教養都沒有」、「你們父母沒有把你們教好，就丟來學校」、「我不會讓你們好過」等非屬性平會權責，建議另行啟動「校事會議」調查處理，卻遭林校長拒絕，意圖吃案護短；當學校考核會兩度決議不懲處時，擁有改核權限的林校長卻不逕行改核。
人本基金會要求青年國中性平會重新考量性霸凌案受害人數、公眾性、對學生的身心傷害程度，以及林老師的犯後態度等等，將本案歸屬為「情節重大」，並交由教評會重新議處。請高雄市性平教育委員會盡速查明青年國中延遲通報性平事件情事，並依法裁罰。
請高雄市教育局退回青年國中考核會決議、不予備查，並督導學校另為適法處分；要求青年國中林校長立即啟動校事會議，以調查林老師羞辱學生、不當管教和教學不力等情事；追究林校長綜理校務的各項違法失職責任，未查明前應不准其退休。