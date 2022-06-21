榴槤＋芒果！必勝客推出「榴芒水金金比薩」：榴槤控暴動
沒在開玩笑，必勝客繼5月初開賣「鹽酥雞比薩」後，因應夏天芒果季到來，新口味將推出「榴芒水金金比薩」，正是榴槤加芒果的超狂組合，今（21）日起至6月27日開放APP會員預購，6月28日正式開賣。
雖然榴槤入菜讓不少民眾皺眉，但對榴槤控來說，簡直是極品。必勝客過去就曾推出過「榴槤比薩」，業者表示曾創下每10秒賣出一顆超狂紀錄，睽違兩年，這次再搭配夏季必吃的芒果強勢升級回歸。
必勝客指出， 「榴芒水金金比薩」選用泰國的金枕頭榴槤，搭配台南玉井愛文芒果，兩大水果化身主餡料，再灑上滿滿必勝客logo造型的榴槤起司塊，每一片都能吃到大塊的榴槤果肉，以及滿滿酸甜芒果醬，單點大比薩539元。
今（21）日起限時七天率先開放PK雙饗卡APP會員預購，6月28日開賣。透過APP預購加送限量必勝水果禮盒，裡面放有「必勝開運貼紙」，全台限量2700組，送完為止。6月28日至7月11日則開放APP下單訂購，可選擇外帶或外送，7月12日起才開放全台門市與官網販售，可搭配外帶買大送大、外送買大送小1050元。
除此之外，必勝客同步推出副食「榴槤起司唐揚雞」，搭配泰國金枕頭榴槤醬與Logo造型榴槤起司塊，將唐揚雞肉汁結合榴槤起司香氣，即日起開放PK雙饗卡APP預購，單點價239元；6月28日起開放全台門市與官網販售。