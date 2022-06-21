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全國最嚴！ 中市預告第三次鋼鐵業加嚴標準修訂

▲中市預告第三次鋼鐵業加嚴標準修訂，施行後將是全國最嚴格的管制標準。圖為環保局人員入場稽查。（圖／台中環保局提供）
▲中市預告第三次鋼鐵業加嚴標準修訂，施行後將是全國最嚴格的管制標準。圖為環保局人員入場稽查。（圖／台中環保局提供）

記者金武鳯/台中報導

2022-06-21 10:50:34

鋼鐵業為空氣污染物主要排放源，為促使鋼鐵業積極投入空氣污染改善，台中市正式啟動第三次鋼鐵業加嚴作業，並於今年69日預告「台中市鋼鐵業空氣污染物排放標準第四條、第五條修正草案」，該排放標準施行後，將成為全國最嚴格的管制標準，以具體行動展現改善空汚決心。

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環保局長陳宏益表示，鋼鐵業是台中市排放量第二大的固定污染源，原台中縣曾於88年，依據空氣污染防制法第20條第2項授權訂定鋼鐵業空氣污染物排放標準。合併升格後，台中市於101年二度進行修訂，完整納入一貫煉鋼程序，以更嚴格的標準進行管制。

為強化大型污染源管制，今年除啟動第四次電力業加嚴作業外，鋼鐵業啟動第三次加嚴作業，加嚴標準將再次修訂。陳宏益局長表示，鋼鐵業加嚴標準修正秉持「先公後私」、「先大後小」原則外，同時參考國際間管制規範，修訂燒結工場、煉焦工場及電弧爐的粒狀污染物、硫氧化物、氮氧化物及戴奧辛排放限值，同時加嚴燒結工場、煉焦工場及電弧爐的不透光率監測數據，每日超過排放限值累積時數不得超過1小時規範，以督促公私場所落實防制設備的正常操作。

陳局長進一步指出，鋼鐵業電弧爐及燒結工廠為主要的戴奧辛排放源，為保障市民健康福祉，此次增訂戴奧辛年移動平均排放限值，並要求發布日後三年起，年移動平均值不得超過0.2 ng-TEQ/Nm3，以達成管制目標。該排放標準施行後，將成為全國最嚴格的管制標準，期透過管制標準加嚴修訂，促使業者汰換設備或提升防制設備效能，協助台中空品改善。

環保局說明，有關此次預告相關資料可至台中市政府法制局網站（http://www.legal.taichung.gov.tw/）或環保局網站（https://www.epb.taichung.gov.tw/）自行下載參閱，也歡迎各界於刊登公報的次日起7日內，提供意見或修正建議給環保局作為修法參考。


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