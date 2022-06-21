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台歐第二次離岸風電會議 　經濟部：深化合作契機

▲經濟部與歐洲經貿辦事處，以及歐盟會員國駐台辦事處在20日共同舉辦第二次「台灣-歐盟離岸風電會議」，由經濟部長王美花及歐盟輪值主席法國在台協會主任公孫孟共同主持。（圖／經濟部提供）
▲經濟部與歐洲經貿辦事處，以及歐盟會員國駐台辦事處在20日共同舉辦第二次「台灣-歐盟離岸風電會議」，由經濟部長王美花及歐盟輪值主席法國在台協會主任公孫孟共同主持。（圖／經濟部提供）

記者鄭妤安／台北報導

2022-06-21 10:55:42

經濟部能源局今（21） 日指出，為強化台灣與歐盟離岸風電議題的交流，經濟部與歐洲經貿辦事處特別成立「台歐盟離岸風電小組」，並於20日共同舉辦第二次「台灣-歐盟離岸風電會議」，雙方充分討論如何健全離岸風電發展的各個面向，經濟部長王美花表示，歐盟在離岸風電領域擁有許多成功經驗，對於台灣離岸風電發展以及雙方經貿合作，有很大的幫助。

經濟部與歐洲經貿辦事處，以及歐盟會員國駐台辦事處在20日共同舉辦第二次「台灣-歐盟離岸風電會議」，由經濟部長王美花及歐盟輪值主席法國在台協會主任公孫孟（Jean-François Casabonne-Masonnave）共同主持，出席參與的單位有歐盟會員國駐台代表層級官員、相關產業代表、能源局、工業局、貿易局，以及國合處等。

為強化台灣與歐盟離岸風電議題的交流，經濟部與歐洲經貿辦事處特別成立「台歐盟離岸風電小組」，雙方會透過此平台定期交流相關議題，第一次會議在今年3月2日時召開；而於20日舉行的第二次會議，台歐雙方充分討論如何健全離岸風電發展的各個面向，包含施工中風場的防疫規範及緊急醫療措施、第三階段區塊開發選商機制、浮動式風電在台灣的發展策略等。

經濟部也在會中提出許多具體回應，例如，風場防疫規範已調整與國內防疫措施一致，若外籍船舶經過檢疫就可轉為低風險船舶，便視作為國內社區之延伸，可適用國內相關檢疫規定，並且在經濟部持續與疫情指揮中心溝通下，也開放了船舶間可無人員接觸作業、增加作業換員彈性、檢疫中船舶之人員可緊急下船就醫等規定。

此外，針對歐盟所關切的第三階段區塊開發，經濟部提到，過去與各國及本土業者有過多次意見交換，針對現階段選商規定多有共識，未來也會持續收集外界建議，作為下階段選商機制擬定參考。

為使離岸風電在台永續發展，經濟部已啟動研擬浮動式離岸風電計畫，進行國外政策研究以及案例蒐集，盼透過各國經驗來促進台灣浮動式離岸風電的發展。與此同時，歐盟也分享歐洲推動浮動式離岸風電的經驗，並表達樂與台灣持續進行交流合作。

王美花表示，歐盟是台灣重要貿易夥伴，且在離岸風電領域擁有許多成功經驗，非常感謝歐方所提出的寶貴建議，對於台灣離岸風電發展以及台歐經貿合作關係，有很大的幫助。

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經濟部也公布，台灣今年底將完成安裝200支以上的離岸風機，因此擁有健全的風電市場，可促進與國外風電業者緊密合作，以提升台灣離岸風電人才與供應鏈在亞洲離岸風電市場的地位。

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