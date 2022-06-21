台歐第二次離岸風電會議 　經濟部：深化合作契機

經濟部與歐洲經貿辦事處，以及歐盟會員國駐台辦事處在20日共同舉辦第二次「台灣-歐盟離岸風電會議」，由經濟部長王美花及歐盟輪值主席法國在台協會主任公孫孟（Jean-François Casabonne-Masonnave）共同主持，出席參與的單位有歐盟會員國駐台代表層級官員、相關產業代表、能源局、工業局、貿易局，以及國合處等。
為強化台灣與歐盟離岸風電議題的交流，經濟部與歐洲經貿辦事處特別成立「台歐盟離岸風電小組」，雙方會透過此平台定期交流相關議題，第一次會議在今年3月2日時召開；而於20日舉行的第二次會議，台歐雙方充分討論如何健全離岸風電發展的各個面向，包含施工中風場的防疫規範及緊急醫療措施、第三階段區塊開發選商機制、浮動式風電在台灣的發展策略等。
經濟部也在會中提出許多具體回應，例如，風場防疫規範已調整與國內防疫措施一致，若外籍船舶經過檢疫就可轉為低風險船舶，便視作為國內社區之延伸，可適用國內相關檢疫規定，並且在經濟部持續與疫情指揮中心溝通下，也開放了船舶間可無人員接觸作業、增加作業換員彈性、檢疫中船舶之人員可緊急下船就醫等規定。
此外，針對歐盟所關切的第三階段區塊開發，經濟部提到，過去與各國及本土業者有過多次意見交換，針對現階段選商規定多有共識，未來也會持續收集外界建議，作為下階段選商機制擬定參考。
為使離岸風電在台永續發展，經濟部已啟動研擬浮動式離岸風電計畫，進行國外政策研究以及案例蒐集，盼透過各國經驗來促進台灣浮動式離岸風電的發展。與此同時，歐盟也分享歐洲推動浮動式離岸風電的經驗，並表達樂與台灣持續進行交流合作。
王美花表示，歐盟是台灣重要貿易夥伴，且在離岸風電領域擁有許多成功經驗，非常感謝歐方所提出的寶貴建議，對於台灣離岸風電發展以及台歐經貿合作關係，有很大的幫助。
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