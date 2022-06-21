晴天霹靂！小腿上一顆不起眼的圓形痣竟是「皮膚癌」　醫揭：皮膚癌症狀與病因

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根據外媒TODAY報導，在一次例行的皮膚檢查中，皮膚科醫生對伊麗莎白（Elizabeth Hazuka）指出她右下小腿上的斑點。這顆深褐色的圓形痣，大約有鉛筆上的橡皮擦那麼大。雖然伊麗莎白身上也有其他的痣，但醫生透過皮膚鏡仔細觀察後，敏銳地察覺這一顆痣與其他部位不同。
檢驗結果出來後，伊麗莎白感覺彷彿臉上挨了一記重拳，這一顆不起眼的痣，是皮膚癌的黑色素瘤。她坦言，「那是一個改變人生的時刻，在這麼年輕的時候就面臨死亡，真的讓我有了很多想法」。
根據美國皮膚病學會的數據，皮膚癌是15至29歲的女性中，第二常見的癌症。伊麗莎白擁有白皙皮膚、綠色眼睛、淺色頭髮和許多痣，這些都是皮膚癌的危險因素，即使她並沒有黑色素瘤的家族病史。
▲ 陽光曝曬可增加皮膚癌風險。（示意圖／Pixabay）
她在美國科羅拉多州（Colorado）長大，那裡的高海拔意味著該地區的紫外線指數很高。她記得自己十幾歲的時候，爲了迎合「美黑」的潮流，刻意將自己曬黑，甚至多次因此曬傷。
30歲的伊麗莎白曾兩次被診斷出皮膚癌。第一次因爲黑色素瘤大量擴散，她接受了手術治療，在腿上留下了6英寸的疤痕。從那時開始，她每隔三個月就進行一次皮膚癌篩查，還接受了全身攝影、記錄身上所有的痣，因此在第二次出現黑色素瘤時，因爲即使發現、馬上接受手術移除，因此沒有擴散，留下較小的疤痕。
▲ 伊麗莎白接受手術治療，並定期進行皮膚癌篩查。（示意圖／Pixabay）
康復後，伊麗莎白從此成爲一名「防曬達人」，只要是在戶外，她會盡可能地尋找遮蔽處，並戴上寬檐帽。她從原來的工作處離職後，註冊成為一名醫療助理，並將申請就讀於醫師助理學校。
伊麗莎白感慨道，「這場病告訴我，我們必須把健康掌握在手中，生命是寶貴的」，更表示「定期進行皮膚檢查非常重要，尤其是經常曬太陽的人群，一定要有所警覺，避免陽光對皮膚造成損害而不自知，預防勝於治療」。
原文出自：TODAY
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