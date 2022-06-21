台灣國際醫療暨健康照護展圓滿閉幕　參觀人數較去年成長13%

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醫材跨界應用亦為今年展覽的重點，台灣智慧型紡織品協會攜手會員廠商，共同展示最新智慧布料與材料的解決方案、能偵測動作的穿戴科技服飾以及結合AR互動設計的科技復健輔具等最新產品，展中洽詢不斷；而迎來75週年的中衛CSD以歷年最大規模展出，呈現出博物館等級的擺設，除展示各跨界聯名的時尚口罩，也發佈即將進入美國市場的口罩子品牌「COLO」。除此之外，展覽期間舉辦的「Beyond the Medtech醫健大未來」產業論壇，探討數位健康及智慧醫療產業的趨勢與商機，現場吸引超過500人到場聆聽。
今年度台灣國際醫療暨健康照護展實體展覽已圓滿閉幕，為延續展覽效益，協助業者擴展國內外商機，線上展Medical Taiwan DigitalGO將持續展出至6月23日，現已超過1萬3,000人次線上觀展，參觀者分別來自美國、德國、法國、日本、南韓、新加坡、越南、馬來西亞、菲律賓、泰國、印度、阿拉伯聯合大公國等41國，除了虛擬攤位上的各項產品展示，更提供文字訊息與視訊通話功能，讓參觀者與廠商保持順暢的交流，同時亦提供會議預約功能，協助業者安排洽商行程。台灣國際醫療暨健康照護展明(2023)年將於6月8日至10日舉行，相關報名資訊將於年底公告，更多展覽及線上展資訊，歡迎分別至展覽官網(www.medicaltaiwan.com.tw)及線上展Medical Taiwan DigitalGo(https://virtual.medicaltaiwan.com.tw)查詢。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54186
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