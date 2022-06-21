COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

台灣國際醫療暨健康照護展圓滿閉幕　參觀人數較去年成長13%

台灣國際醫療暨健康照護展圓滿閉幕　參觀人數較去年成長13%
台灣國際醫療暨健康照護展圓滿閉幕　參觀人數較去年成長13%

健康醫療網

2022-06-21 11:01:00

「台灣國際醫療暨健康照護展（Medical Taiwan）」18日於台北南港展覽2館圓滿閉幕，參觀人數較去年成長13%。貿協表示，為協助廠商鏈結海外商機，展覽期間辦理視訊採購洽談會，集結來自德國、波蘭、保加利亞、韓國、新加坡、馬來西亞、越南等13國買主與臺灣廠商洽談，共計66場次媒合，後續醫材商機可期。

我是廣告 請繼續往下閱讀
今年展覽主題為「疫後新常態，醫療拓銷新生態」，並推出情境式體驗，最吸睛的為「健康生活，新日常（New Healthcare, New Lifestyle）」情境館，共14家廠商19項產品展出，其中醫聯網的遠距醫療線上諮詢服務、慧誠智醫遠距醫療方案與智慧藥櫃、MSI微星科技的智能防疫消毒機器人等零接觸、無人化與數位醫療等創新解決方案受到高度詢問。此外，展中設置了「智慧生理量測站」，提供參觀者測量平衡、握力、腿力及肌肉量，讓參觀者經由4個站點的體驗評估自身的肌力及生理狀態，展覽期間吸引超過千名參觀者體驗。

醫材跨界應用亦為今年展覽的重點，台灣智慧型紡織品協會攜手會員廠商，共同展示最新智慧布料與材料的解決方案、能偵測動作的穿戴科技服飾以及結合AR互動設計的科技復健輔具等最新產品，展中洽詢不斷；而迎來75週年的中衛CSD以歷年最大規模展出，呈現出博物館等級的擺設，除展示各跨界聯名的時尚口罩，也發佈即將進入美國市場的口罩子品牌「COLO」。除此之外，展覽期間舉辦的「Beyond the Medtech醫健大未來」產業論壇，探討數位健康及智慧醫療產業的趨勢與商機，現場吸引超過500人到場聆聽。

今年度台灣國際醫療暨健康照護展實體展覽已圓滿閉幕，為延續展覽效益，協助業者擴展國內外商機，線上展Medical Taiwan DigitalGO將持續展出至6月23日，現已超過1萬3,000人次線上觀展，參觀者分別來自美國、德國、法國、日本、南韓、新加坡、越南、馬來西亞、菲律賓、泰國、印度、阿拉伯聯合大公國等41國，除了虛擬攤位上的各項產品展示，更提供文字訊息與視訊通話功能，讓參觀者與廠商保持順暢的交流，同時亦提供會議預約功能，協助業者安排洽商行程。台灣國際醫療暨健康照護展明(2023)年將於6月8日至10日舉行，相關報名資訊將於年底公告，更多展覽及線上展資訊，歡迎分別至展覽官網(www.medicaltaiwan.com.tw)及線上展Medical Taiwan DigitalGo(https://virtual.medicaltaiwan.com.tw)查詢。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54186

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

晴天霹靂！小腿上一顆不起眼的圓形痣竟是「皮膚癌」　醫揭：皮膚癌症狀與病因

做過近視雷射　白內障還能開刀嗎？　醫：要考慮這條件

小孩服用「褪黑激素」過量導致中毒　專家示警：褪黑激素中毒沒有解藥！

別忽視骨鬆問題！醫師提「保密防跌」：注意骨質密度、預防跌倒

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
距離年底九合一大選還有一段時間，您比較看好桃園市哪一位參選人？

距離年底九合一大選還有一段時間，您比較看好桃園市哪一位參選人？

繼續作答
即時
推薦閱讀